Bouygues Telecom augmente ses tarifs pour compenser l’inflation

Bouygues Telecom continue son bonhomme de chemin. L'opérateur a publié ce jeudi des résultats solides au titre de son exercice 2022. Tous les voyants apparaissent au vert. Le groupe a vu son chiffre d'affaires progresser de 4%, à 7,5 milliards d'euros. Son bénéfice net s'est lui élevé à 439 millions d'euros, en forte hausse de près de 9%. Quant à son excédent brut d'exploitation, celui-ci ressort à près de 1,8 milliard d'euros, en progrès de 4%.

Ces résultats, Bouygues Telecom les doit d'abord à une bonne conquête d'abonnés. Sur le front de l'Internet fixe, l'opérateur tire profit de l'appétence, qui ne se dément pas, des Français pour la fibre. Sur ce créneau stratégique, il affiche 3 millions d'abonnés au compteur. Ce qui représente un gain de 674.000 clients en un an. Dans le mobile, Bouygues Telecom compte dorénavant 15,2 millions de fidèles, après en avoir engrangé près de 450.000 l'an dernier.

Des investissements toujours élevés

Pour l'année en cours, l'opérateur compte poursuivre sur cette voie, et faire progresser ses ventes comme son portefeuille d'abonnés. Pour doper son chiffre d'affaires, Bouygues Telecom compte, à l'instar de ses rivaux Orange et SFR, augmenter ses tarifs. Interrogé à ce sujet en conférence de presse, Benoît Torloting, le directeur général de l'opérateur, affirme avoir prévenu ses clients au mois de novembre que leurs forfaits mobiles et abonnements Internet fixe seraient révisés à la hausse. D'après le dirigeant, ces augmentations se situent dans une fourchette de 1 à 2 euros.

Benoît Torloting justifie cette décision par le contexte économique, marqué par une inflation galopante et la hausse des prix de l'énergie. « L'inflation touche aussi Bouygues Telecom », insiste-t-il, évoquant « des hausses de coûts directs et indirects », notamment concernant les composants. Le dirigeant souligne que l'augmentation du trafic mobile, « de l'ordre de 20% à 30% par an », pèse aussi sur les finances du groupe. « Cela nous demande beaucoup d'investissements dans nos réseaux », défend-t-il. L'an dernier, Bouygues Telecom a déboursé 1,5 milliard d'euros dans le déploiement de la 4G, de la nouvelle 5G, et bien sûr de la fibre. Il envisage de faire de même en 2023.

