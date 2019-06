Comment l'affaire Huawei pourrait remodeler l'avenir du numérique

La tension ne cesse de grimper entre le gouvernement américain et le géant chinois des télécommunications Huawei. La querelle a démarré en décembre dernier, lorsque le département de la justice américain a accusé l'entreprise d'avoir dérobé des secrets technologiques à l'opérateur T-Mobile, et violé l'embargo imposé par les États-Unis contre l'Iran. Accusations qui ont mené à l'arrestation de Meng Wanzhou, directrice financière de Huawei et fille du fondateur, au Canada. L'affaire s'est considérablement envenimée au cours du mois de mai, prenant désormais les allures d'une crise majeure dans le monde des nouvelles technologies. L'administration Trump a d'abord placé Huawei sur une liste rouge d'entreprises soumises à des restrictions en matière commerciale.

Google a emboîté le pas au gouvernement américain, coupant l'accès de Huawei à Android sur ses nouveaux téléphones, ce qui signifie que les consommateurs ne pourront utiliser ni Gmail, ni Google Maps, ni YouTube sur ces appareils. Plusieurs fabricants de puces électroniques, dont les américains Qualcomm, Intel et Broadcom, ainsi que le britannique ARM, ont également annoncé qu'ils ne vendraient plus de composants à Huawei. Le...