Coronavirus  : les cadeaux de Canal+, Orange, Free et SFR

En pleine épidémie de coronavirus, ils veulent « accompagner » le confinement des Français. Plusieurs acteurs du monde des télécoms et des médias ont décidé de se montrer généreux en ces temps de crise. C'est le cas de Canal+. Ce lundi, Maxime Saada, son chef de file, a annoncé sur Twitter que la chaîne était passé en clair sur toutes les box Internet. Ses abonnés ont aussi droit à un cadeau : ils peuvent désormais accéder « à toutes [les] chaînes Cinéma, Séries, Jeunesse et Documentaires », a précisé le dirigeant.

Du côté des opérateurs télécoms, la générosité est aussi de mise. Ainsi, Orange a décidé d'offrir la diffusion en clair, du 17 au 31 mars 2020, des quatre chaînes OCS et de cinq chaînes jeunesse. A savoir Boomerang, Tiji, Boing, Toonami et Canal J. L'opérateur souhaite « accompagner (ses abonnés) dans cette période », et leur « permettre de passer néanmoins de bons moments en famille et de distraire (leurs) enfants ».

Free offre plus de data pour les petits forfaits

Free a aussi mis à disposition de ses abonnés Freebox plusieurs chaînes pour enfants. Mardi matin, Thomas Reynaud, le directeur général de l'opérateur de Xavier Niel, a indiqué que ses 5 millions d'abonnés mobiles aux forfaits 0 et 2 euros bénéficient désormais de 1 gigaoctet de données en 4G, au lieu des 50 mégaoctets habituels. D'après le dirigeant, cette initiative doit permettre « aux très nombreux collégiens, lycéens et étudiants » qui disposent de ces offres de mieux garder contact avec leurs proches.

SFR n'est pas en reste. Ce mardi, l'opérateur de Patrick Drahi a indiqué, dans un communiqué, que tous ses abonnés Internet fixe bénéficieront dès mercredi, et pendant un mois après activation, du bouquet « Plus Jeunesse ». Celui-ci propose de nombreuses chaînes de dessin animés et des films d'animations pour enfants. Un autre bouquet, « Divertissement & Découverte », lequel est « destiné à toute la famille avec des chaînes jeunesse, people, des documentaires, des films et des séries », est aussi offert.

D'importants pics de trafic attendus

En revanche, rien n'est prévu, pour l'heure, chez Bouygues Telecom. Quoi qu'il en soit, ces cadeaux arrivent alors qu'avec les mesures de confinement, certains s'inquiètent d'une éventuelle congestion des réseaux. Cela pourrait peut-être arriver si les Français se mettent, par exemple, à consommer massivement des vidéo en streaming, ou des jeux vidéo en ligne. Ces initiatives interviennent alors même que lundi, Arthur Dreyfuss, le président de la Fédération française des télécoms (FFT) et secrétaire général de SFR, a appelé les Français à faire preuve de « responsabilité numérique ». Reste que pour le moment, les opérateurs se montrent optimistes quant à leur capacité à absorber les pics de trafic attendus.