Coup de tonnerre : l’Allemagne chasse les chinois Huawei et ZTE de ses réseaux 5G

Berlin a fini par taper du poing sur la table. Lors d'une conférence de presse ce jeudi, Nancy Faeser, la ministre allemande de l'Intérieur, a annoncé que les équipementiers chinois Huawei et ZTE vont devoir plier bagage. Le recours aux services de ces deux géants des télécoms ne sera plus toléré dans les réseaux 5G. « Sur les coeurs de réseaux 5G [où transitent toutes les communications, Ndlr], les composants Huawei et ZTE ne pourront plus être utilisés d'ici fin 2026 au plus tard, a détaillé la ministre. Pour les réseaux d'accès et de transport 5G, les systèmes de gestions critiques (des deux fabricants, Ndlr) devront être remplacés au plus tard fin 2029. »

La ministre souligne que cette décision « vaudra pour l'ensemble de l'Allemagne ». Elle concernera donc tous les opérateurs du pays. A commencer par Deutsche Telekom, le numéro un européen des télécoms, qui recourt largement aux services de Huawei. Il en va de même pour l'antenne allemande de Vodafone, comme de celle de l'espagnol Telefonica. Tous ces acteurs n'ont cessé, ces dernières années, de se fournir auprès de Huawei et de ZTE pour moderniser leurs antennes 4G et les passer en 5G. D'après une enquête publiée l'an dernier par Strand Consult, un cabinet danois spécialisé dans les télécoms, 59% d'entre elles proviendraient de fournisseurs chinois. « Huawei jouit d'une plus grande part de marché à Berlin qu'à Pékin, où il se partage le marché avec ZTE et d'autres fournisseurs », précisait même l'étude.

Cette décision de Berlin risque de coûter cher aux opérateurs allemands. Ceux-ci vont, très vraisemblablement, devoir remplacer leurs équipements chinois par ceux des deux grands autres grands équipementiers mondiaux que sont le finlandais Nokia et le suédois Ericsson. Cela pourrait également ralentir le déploiement de la 5G en Allemagne, dans un contexte où cette technologie est perçue comme un catalyseur majeur de la compétitivité des entreprises.

C'est, sans surprise, pour des raisons de sécurité que Berlin a choisi de couper les ponts avec Huawei et ZTE. La décision de l'Allemagne vise à « protéger le système nerveux de l'économie allemande, ainsi que les communications de nos concitoyens et des entreprises de notre pays », a justifié Nancy Faeser. Huawei comme ZTE sont depuis des années accusés d'espionnage pour le compte de Pékin par les Etats-Unis, qui les a banni de ses réseaux mobiles.

L'hostilité croissante de Bruxelles envers Huawei

Ces deux géants des infrastructures numériques de l'Empire du Milieu suscitent aussi la plus grande méfiance de l'Europe. Outre des préoccupations d'espionnage, de nombreux pays évoquent le risque d'une coupure volontaire des communications en cas de conflit, avec des effets potentiellement dévastateurs sur des secteurs critiques et très numérisés, comme les transports, l'énergie ou la santé. Sur le Vieux Continent, plusieurs pays - comme le Royaume-Uni, la France ou la Suède - ont déjà pris des mesures pour interdire ou limiter l'influence des équipementiers chinois dans les réseaux 5G.

Il y a tout juste un an, la Commission européenne avait appelé les 27 pays membres de l'UE à prendre des mesures pour exclure Huawei et ZTE des réseaux mobiles. Thierry Breton, le commissaire français au Marché intérieur, n'a pas caché son inquiétude à l'égard des deux industriels. « Nous ne pouvons pas nous permettre de maintenir des dépendances qui pourraient devenir des armes contre nos intérêts, a-t-il lancé. Ce serait un trop grand risque pour notre sécurité commune ». En janvier dernier, le Parlement européen a, lui aussi, tiré la sonnette d'alarme. L'institution avait demandé à la commission de « proposer des normes de sécurité supplémentaires pour les fournisseurs chinois de réseau 5G ».

La crainte de mesures de rétorsion

Berlin aura mis plus de cinq ans à décider du sort de Huawei et ZTE sur son territoire. Le gouvernement allemand a beaucoup tergiversé, tiraillé entre des considérations de sécurité et de préservation de ses intérêts économiques, dans la mesure où la Chine reste son principal partenaire commercial. Berlin a longtemps craint qu'un boycott de Huawei et de ZTE ne pousse Pékin à prendre des mesures de rétorsion économiques à son égard. La Chine est, en particulier, devenu le premier marché de la puissante industrie automobile allemande. Ses constructeurs y réalisent un tiers de leur chiffre d'affaires et de leurs bénéfices... La réaction de Pékin est, dans ce contexte électrique, très attendue.