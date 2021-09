Déploiement de la fibre : le compte n’y est pas pour les collectivités

C'est une voix discordante dans le concert de louanges à l'égard du grand chantier de la fibre, qui vise à offrir à tous les Français un accès au très haut débit d'ici à la fin de l'année. D'un côté, le gouvernement comme l'Arcep, le régulateur des télécoms, ne tarissent pas l'éloges à l'égard des efforts des opérateurs concernant le déploiement de cette technologie. Sur le papier, ceux-ci sont conséquents. « Au 30 juin 2021, 27 millions de locaux étaient éligibles aux offres de fibre jusqu'à l'abonné, soit une hausse de 30% en un an », soulignait l'Arcep, au début du mois. Mais de l'autre côté, il y a l'Avicca. Très écoutée, cette organisation regroupant des collectivités engagées dans le numérique, estime que le compte n'y est pas. Dans une série de billets récemment publiés sur son site, elle adresse un sévère tacle aux opérateurs.

Dans les grandes villes, elle fait état d'une nette insuffisance des déploiements. Ceux-ci « font du surplace », fusille l'Avicca. L'organisation a sorti sa calculette. « Au premier semestre 2021, seules 239.000 nouvelles prises FTTH [fibre jusqu'à l'abonnés, Ndlr] ont été construites dans les zones très denses, constate-t-elle. Sur la même période, l'Arcep a décompté 201.000 nouveaux locaux à rendre raccordables. » En clair, en prenant en compte les logements qui sortent de terre, l'avancée réelle des opérateurs ne s'élèverait, dans les grandes villes, à 38.000 prises fibre. Ce qui est peu.

« Les Lillois devraient tous être raccordables vers 2033 »

Conséquence : « le nombre de nouveaux raccordements ne compense plus, sur certaines communes, le nombre de nouveaux locaux à rendre raccordables », note l'Avicca.

« Sortent ainsi des communes raccordables à plus de 95% : Boulogne-Billancourt, Cergy, Colombes, Evry (qui passe de 131% selon les opérateurs à 92% après corrections des bases de locaux par l'Arcep), Issy-les-Moulineaux, Le Plessis-Robinson, Levallois-Perret, Romainvile (qui passe de 135% à 88%), Rosny-sous-Bois (de 100% à 75%) et Vénissieux (108% à 69%), égrène l'organisation. A contrario, seules cinq communes montent enfin sur le haut du podium : Bagneux, Cachan, Garches, La Garenne-Colombes et Villeneuve-la-Garenne. Petite note positive : Lille passe enfin la barre des 50% de raccordables. En théorie, les Lillois devraient ainsi tous être raccordables vers 2033... »

L'Avicca appelle le gouvernement et l'Arcep à prendre des mesures pour que les opérateurs soient ici soumis à une obligation de complétude. Aujourd'hui, dans les grandes villes, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free déploient chacun leurs réseaux comme ils l'entendent. Dans ces zones très peuplées et généralement très rentables, la seule règle qui s'applique est celle de la concurrence par les infrastructures. Les grands opérateurs n'ont donc aucune obligation d'apporter la fibre partout.

Pas de sanction, pour l'heure, pour Orange et SFR

Ce n'est en revanche pas le cas dans la zone dite « moyennement dense ». Celle-ci concerne environ 3.500 communes - essentiellement des villes moyennes et les périphéries des grandes agglomérations -, et regroupent 40% de la population française. Orange et SFR se sont ici engagés, auprès de l'Etat, à rendre raccordables à la fibre tous les locaux et habitations à l'horizon fin 2022. S'ils ne tiennent pas ce délai, ils s'exposent à une amende pouvant s'élever jusqu'à 3% de leur chiffre d'affaires. Des retards ont déjà été constatés, notamment pour Orange, qui a raté un premier objectif en 2020. Mais le gouvernement et l'Arcep n'ont pas osé, à ce jour, user de leur pouvoir de sanction.

Au grand dam de l'Avicca, qui juge que le déploiement de la fibre n'est pas suffisamment rapide :

« Les chiffres du deuxième trimestre 2021 confirment l'arrêt progressif de l'outil de production de prises FTTH en zone moyennement dense par Orange et SFR, canarde-t-elle. Déjà divisé par deux au premier trimestre, le rythme de construction de nouvelles prises baisse encore de 20%. Cette chute est d'autant plus critique que les 474.000 prises rendues raccordables au second trimestre sont à rapprocher des 370.000 nouveaux locaux à rendre raccordables. »

Le gouvernement sous pression

Avec cette sortie, l'Avicca met la pression sur le gouvernement et l'Arcep. L'organisation espère qu'ils prendront des mesures pour pousser les opérateurs à accélérer le déploiement de la fibre. Et ce dans les plus brefs délais. Le sujet sera, sans nul doute, au cœur des débats la semaine prochaine, à l'Université d'été du très haut débit. Cet événement annuel rassemblera les 6 et 7 octobre les opérateurs et industriels de la fibre à Saint-Etienne. Cédric O, le secrétaire d'Etat au Numérique, et Laure de La Raudière, la présidente de l'Arcep, seront présents. Les représentants des collectivités les attendent de pied ferme.