Internet fixe : les Français sont toujours plus nombreux à se convertir à la fibre

L'appétence des Français pour la fibre ne se dément pas. Trimestre après trimestre, ils sont toujours plus nombreux à troquer leur vieille connexion ADSL pour cette technologie, qui offre des débits très supérieurs. Les derniers chiffres de l'Arcep en témoignent. Ce jeudi, le régulateur des télécoms a fait état, dans un communiqué, de cette conversion de plus en plus rapide. A la fin juin, les abonnements à la fibre se sont élevés, dans l'Hexagone, à 12,4 millions, soit 4,1 millions de plus en un an.

Ces abonnements représentent 75% du nombre total des abonnements à très haut débit (soit un débit égal ou supérieur à 30 Mbit/s). Pour rappel, il est possible d'atteindre cette vitesse avec une excellente connexion ADSL, ou le câble. A la fin du deuxième trimestre, le nombre d'accès au très haut débit a atteint les 16,6 millions. C'est-à-dire plus de la moitié (54%) des locaux éligibles à des connexion Internet supérieures à 30 Mbit/s.

27 millions de locaux éligibles à la fibre

Logiquement, le nombre d'abonnés à l'ADSL et au haut débit continue, en parallèle, de s'effriter. « Leur nombre s'élève à 14,4 millions au 30 juin 2021, soit un recul de 3,1 millions en un an contre 1,9 million un an auparavant », relève l'Arcep.

Cette conversion, qui va crescendo, des Français à la fibre est bien sûr intimement liée aux efforts des opérateurs - et notamment ceux d'Orange, de SFR, de Bouygues Telecom et de Free - pour accélérer le déploiement de cette technologie. « Au 30 juin 2021, 27 millions de locaux étaient éligibles aux offres de fibre jusqu'à l'abonné, soit une hausse de 30% en un an », souligne le régulateur.