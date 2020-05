Industriels et gouvernement veulent relancer le chantier de la fibre

Tout ne s'est pas arrêté. Le vaste chantier de déploiement de la fibre, qui vise à apporter un Internet à très haut débit à tous les Français à l'horizon 2022, n'a pas été totalement paralysé pendant la période de confinement et au plus fort de l'épidémie de coronavirus. C'est un vrai soulagement pour la filière. Elle s'en est félicitée, ce mardi, lors des Etats généraux des RIP, un événement annuel qui rassemble tous les acteurs des télécoms. Cela a d'abord permis au secteur d'éviter qu'un grand nombre de sous-traitants et de PME, en bout de chaîne, mettent la clé sous la porte, tout en lui permettant de reprendre plus vite les déploiements.

Mais ce n'est pas si simple. Les acteurs de la fibre rencontrent de nombreuses difficultés pour relancer leur activité. A la tête d'InfraNum, qui fédère les industriels du secteur, Etienne Dugas souligne que si, aujourd'hui, 70% des équipes en charge du déploiement de la fibre sont de nouveau sur le terrain, leur productivité reste bien moindre qu'avant. Celle-ci souffre logiquement des gestes barrière et précautions indispensables pour contrer le virus. Ce...