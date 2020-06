Le métro parisien et le RER intégralement couverts en 4G

Le chantier est (enfin) arrivé à son terme. Ce lundi, les grands opérateurs (Orange, SFR, Bouygues Telecom et Fee), la RATP et Ile-de-France Mobilités ont indiqué que le métro parisien et le réseau RER étaient couverts en 4G. « Les voyageurs peuvent désormais accéder au très haut débit mobile en station, mais également dans les tunnels et à bord des trains »,...