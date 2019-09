Free lance une box 4G pour les foyers ruraux

Après Bouygues Telecom, SFR et Orange, Free a dégainé sa propre box 4G. Baptisée « Box 4G+ », celle-ci permet d'accéder à Internet en très haut débit via le réseau mobile. Accessible à 29,99 euros, cette offre, qui est la moins chère du marché, est destinée aux foyers ruraux. Elle cible les Français qui n'ont pas encore accès à la fibre, et doivent composer avec un ADSL de piètre qualité. Mais pour accéder à cette offre, encore faut-il disposer, localement, d'une bonne couverture 4G, ce qui est loin d'être le cas partout.

Avec cette nouvelle box, Free espère notamment tailler des croupières à Orange dans l'Internet fixe dans les campagnes. Au contraire des villes, où la concurrence fait rage, l'opérateur historique est encore ultra-dominant dans les territoires les moins peuplés de l'Hexagone. Dans beaucoup de villages, il affiche parfois des parts de marché dans l'Internet fixe de plus de 80% ! En attendant la fibre, ces habitants n'ont souvent d'autres choix que d'aller toquer chez Orange pour bénéficier d'un ADSL parfois à bout de souffle. C'est précisément ces clients que Free veut convaincre de changer de crèmerie.

Forte concurrence

Le lancement de cette offre est aussi lié au fait que Free étend sa couverture mobile dans les campagnes. Il y a deux ans, les grands opérateurs nationaux ont signé un accord avec l'Etat, baptisé « New Deal ». En échange d'une prolongation de certains contrats d'utilisation de fréquences, Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free se sont engagés à couvrir en 3G, puis en 4G, les zones « blanches » et « grises » où le mobile ne passe pas, ou très mal. Aujourd'hui, « le réseau Free couvre 93% de la population », affirme l'opérateur dans un communiqué. Avant de souligner qu'il « poursuit l'extension de son réseau sur tout le territoire ».

Reste que Free va avoir fort à faire pour imposer sa box dans les territoires. La concurrence ne l'a pas attendu. Les SFR, Bouygues Telecom et Orange commercialisent depuis longtemps des box 4G. A ce petit jeu, c'est Bouygues Telecom qui a été le premier à dégainer, en janvier 2017. Face à cette menace, Orange avait sorti, au printemps cette même année, sa « 4G Home ». Et SFR avait suivi, fin 2018.