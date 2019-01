Orange reste leader en nombre de sites 4G en service

Il conserve son leadership. Orange disposait du plus grand nombre de sites 4G en service en France au 1er janvier, devançant SFR, selon l'observatoire de l'Agence nationale des fréquences (ANFR) paru mardi. L'opérateur historique compte désormais 18.184 sites 4G dans l'Hexagone, devant SFR (filiale du groupe Altice Europe) avec 17.229 sites, Bouygues Telecom (16.948 sites), et Free (propriété d'Iliad) qui ferme la marche avec 12.012 sites.

Au total, 40.064 sites sont en service dans l'Hexagone et en Corse, alors que plus de 44.000 ont été autorisés par l'ANFR. Sur le mois de décembre, Bouygues Telecom est l'opérateur ayant activé le plus de nouveaux sites, avec 397 sites nouvellement activés sur l'ensemble des fréquences utilisées pour la 4G, devant SFR (368), Orange (362) et Free (146).

En Outremer, 2.021 sites sont désormais en service, sur un total de 2.216 autorisés à la douzaine d'opérateurs présents sur les 11 territoires concernés.

57 sites 5G en France

Si le nombre de sites activés permet d'avoir une idée de la couverture mise en place par chaque opérateur, il ne donne qu'une information partielle, le type de fréquence utilisée sur chaque site jouant sur leur zone de couverture. La bande des 700 mégahertz (MHz) qui offre par exemple une meilleure couverture que les autres bandes utilisées en 4G, est principalement utilisée par Free (3.252 sites) et Bouygues Telecom (655 sites), quand Orange ou SFR ne l'utilisent pratiquement pas.

L'agence précise par ailleurs qu'elle a autorisé huit nouvelles stations 5G à titre expérimental, la dernière génération de réseau mobile, portant à 57 le nombre total de sites 5G déployés en France, tous sur la bande des 3,5 gigahertz (GHz). Bouygues Telecom dispose de 25 sites de test 5G, 22 pour Orange et 10 pour SFR.

(avec AFP)