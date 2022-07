Nokia engrange les profits mais craint pour sa chaîne d’approvisionnement

Nokia a réalisé de solides résultats au titre du deuxième trimestre. L'équipementier télécoms finlandais a vu son chiffre d'affaires progresser de 11%, à près de 5,9 milliards d'euros. Son bénéfice net, lui, grimpe en flèche. Il se situe à 460 millions d'euros, contre 351 millions d'euros en 2021 à la même période. De quoi donner le sourire à Pekka Lundmark, son PDG. Dans un communiqué publié ce jeudi, il se félicite d'« un nouveau trimestre de forte rentabilité ».

Nokia profite du déploiement de la 5G, dont il est l'un des grands spécialistes avec le chinois Huawei et le suédois Ericsson. Nokia est particulièrement satisfait de sa dynamique sur le marché des entreprises. D'après Pekka Lundmark, le groupe a notamment un coup d'avance en matière de réseaux 5G privés, présenté comme le nec plus ultra pour améliorer la productivité de tous les secteurs industriels. « Depuis le début de l'année, nous avons réalisé de nouveaux investissements dans le secteur des communications sans fil privées, à la fois en recherche et développement et sur le marché, afin de capitaliser sur notre leadership précoce sur le marché », souligne le dirigeant.

Un contexte économique difficile

Ses bons résultats, Nokia les doit aussi à son intense politique de réduction des coûts menée tambour battant ces dernières années. Il n'empêche que le groupe se montre particulièrement attentif aux évolution du marché dans un contexte économique international très tendu. Pekka Lundmark évoque ainsi « des risques concernant le calendrier de renouvellement » de certains contrats, et craint davantage de « contraintes » pour sa chaîne d'approvisionnement. La pandémie a en effet affecté les livraisons ces derniers mois, notamment en provenance de Chine.

En outre, la guerre en Ukraine a poussé Nokia a cessé ses activités en Russie. Cette décision est intervenue mi-avril, et l'équipementier, qui dispose de 2.000 employés dans ce pays, a indiqué qu'il procéderait à des licenciements. Pour Nokia, la Russie représentait environ 2% de son chiffre d'affaires. En conséquence, le groupe a passé une provision de 100 millions d'euros dans ses comptes du premier trimestre.