Panne géante chez Orange : la fiabilité des réseaux en question

Mercredi noir pour Orange. Hier en fin d'après-midi, une grave panne a perturbé les numéros d'urgence dans tout l'Hexagone. L'incident a affecté de manière « partielle mais significative la réception des appels d'urgence 15/17/18/112 sur l'ensemble du territoire national », a indiqué place Beauvau dans un communiqué. Dans la foulée, des numéros d'urgence alternatifs ont été mis en place et diffusés sur les réseaux sociaux. Pas de quoi, cependant, éviter des issues tragiques. Le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin a indiqué, ce matin, qu'une personne souffrant d'une « maladie cardiovasculaire » dans le Morbihan serait décédée faut d'avoir « pu joindre les services de secours à temps ». « Deux autres accidents cardiovasculaires » ont eu lieu à la Réunion, a ajouté le ministre. « Mais je ne peux pas dire si le temps a été particulièrement long et s'il est imputable à ce numéro d'urgence », a-t-il précisé.

D'après Orange, la panne serait liée au dysfonctionnement d'un routeur servant de « passerelle » entre le trafic « voix traditionnel et la voix sur IP », indique le leader français des télécoms à La Tribune. Les équipes de l'opérateur ont mené, au moment de l'incident, une « intervention » sur cet équipement. La piste cybercriminelle est pour l'heure écartée. Orange refuse toutefois de se montrer catégorique sur les causes du problème. Le groupe affirme que des investigations sont en cours. Stéphane Richard, le PDG de l'opérateur, a été convoqué ce matin au ministère de l'Intérieur par Gérald Darmanin et Cédric O, le ministre en charge des télécoms, pour s'expliquer. Dans la foulée, l'opérateur a publié un communiqué précisant que « la situation actuelle est en très nette amélioration depuis minuit ». « Les services fonctionnent et les appels sont acheminés, souligne la missive. Le réseau reste sous surveillance avec une vigilance accrue notamment aux heures de pointes des appels compte tenu d'un résidu d'instabilité sur les équipements. Les équipes restent pleinement mobilisées. »

Orange accusé de délaisser le réseau cuivre

Ces dysfonctionnements « graves et inacceptables », dixit Gérald Darmanin, interviennent alors que les réseaux télécoms n'ont jamais été autant critiqués pour leur fiabilité. Depuis des mois, l'opérateur essuie les foudres de particuliers et d'élus furieux de la qualité de son réseau cuivre, dédié au téléphone et à l'ADSL. Dans de nombreuses campagnes encore dépourvues d'accès à la fibre, cette infrastructure, qui date des années 1960, subit régulièrement des problèmes. Orange est accusé de ne pas entretenir correctement ce réseau, pourtant essentiel pour de nombreux Français. En décembre dernier, 215 élus ruraux se sont fendus d'une tribune au vitriol dans le JDD.

« Des poteaux penchés, cassés ou effondrés bordent nos routes, pestent-ils. Les fils électriques distendus tombent sur les arbres ou traînent sur le sol, quand ils ne sont pas arrachés. L'intervention de sous-traitants non qualifiés vient parfois détériorer une situation déjà délicate. Malgré des efforts réguliers, répétés, conciliants des élus, ces ­situations restent sans réponse des ­semaines, parfois des mois durant, alors que l'opérateur est censé intervenir sous quarante-huit heures. »

Le gouvernement s'est immédiatement saisi du dossier. Un « plan d'action » visant à en finir avec les pannes a été annoncé le mois dernier. Orange s'est alors engagé à investir davantage dans l'entretien de son réseau cuivre. La députée Célia de Lavergne (LREM), qui avait été chargée par l'exécutif d'enquêter sur ces dysfonctionnements, a alors rappelé que « la situation est devenue intenable dans nos campagnes, mettant en danger la vie des personnes et le lien social si fondamental dans le contexte tendu que nous connaissons ». Des propos forts, plus que jamais d'actualité...

Le problème des raccordements à la fibre

Le vieux réseau cuivre n'est pas le seul à essuyer des critiques. Celui qui est amené à le remplacer, en fibre optique, n'est pas épargné. De fait, de nombreux raccordements ne se déroulent pas correctement. « La situation actuelle n'est pas satisfaisante, et c'est un euphémisme de le dire », a déclaré mi-mai Cédric O, lors d'une conférence organisée par InfraNum, une organisation rassemblant les industriels des télécoms. Aujourd'hui, environ un raccordement à la fibre sur cinq se solde par un échec. Ce qui est énorme. En cause : certains sous-traitants chargés par les opérateurs de réaliser les derniers branchements ne travaillent pas dans les règles de l'art. Mal rémunérés et sous pression, ils effectuent leurs tâches à la va-vite, semant la pagaille dans les installations. Dans certaines rues, les armoires télécoms sont aujourd'hui qualifiées par les industriels eux-mêmes de « plats de nouilles », où les câbles sont enchevêtrés les uns dans les autres.

Résultats, certains clients peinent à être raccordés. D'autres sont parfois carrément débranchés. Orange, SFR, Bouygues Telecom et Free tentent, aujourd'hui, de trouver un terrain d'entente pour harmoniser les pratiques et en finir avec ces malfaçons. Mais ils ne sont toujours pas arrivés à accorder leurs violons. La panne de mercredi soir va, sans nul doute, raviver les débats sur la qualité et l'entretien des réseaux. Alors que les télécoms sont plus que jamais fondamentaux pour le quotidien Français, notamment en cette période de crise sanitaire.