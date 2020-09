Internet fixe : Orange réaffirme sa volonté de fermer son réseau cuivre

Ce sera un des dossiers les plus chauds du successeur de Sébastien Soriano, le président de l'Arcep, le régulateur des télécoms, qui rendra son tablier à la fin de l'année. Tout récemment, l'autorité a indiqué son souhait d'augmenter légèrement le tarif du dégroupage. Il s'agit du prix payé par mois et à la ligne par les SFR, Bouygues Telecom et Free à Orange pour utiliser son réseau cuivre, et ainsi vendre leurs abonnements ADSL. Le régulateur veut passer ce tarif de 9,46 euros à 9,65 euros pour la période 2021-2023. Surtout, il fait miroiter à Orange la possibilité d'augmenter beaucoup plus significativement ce prix à une condition : que l'opérateur historique prenne des dispositions pour migrer aussi vite que possible ses abonnés du cuivre...