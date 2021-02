Vives tensions sur la qualité de service du réseau cuivre d’Orange

Le dossier est explosif. Alors que les critiques se font de plus en plus vives concernant la qualité de service du réseau cuivre permettant d'apporter le téléphone et l'ADSL, Stéphane Richard, le PDG d'Orange, se dit confronté à une équation économique « impossible ». Cette infrastructure est la propriété de l'opérateur historique. Il en loue l'accès aux opérateurs alternatifs pour commercialiser leurs offres Internet fixe à haut débit. Mais ce réseau, qui date des années 1960, se dégrade, et essuie des pannes, coupures et dysfonctionnements dans certaines campagnes et territoires ruraux. Depuis quelques mois, plusieurs élus locaux et députés blâment l'opérateur historique. Ils l'accusent de ne pas entretenir correctement cette infrastructure, privant parfois pendant des mois certains citoyens d'accès au téléphone et à Internet.

Ces récriminations agacent profondément l'état-major d'Orange. Stéphane Richard estime que l'opérateur fait de son mieux dans un contexte difficile, où les tempêtes et aléas climatiques se multiplient. Le PDG répète qu'il débourse chaque année 500...