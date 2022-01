Télécoms : Iliad Italia va très bientôt lever le voile sur ses offres Internet fixe

C'est désormais une question de jours. Iliad Italia va très bientôt dévoiler ses offres Internet fixe. L'antenne italienne du groupe de Xavier Niel organise une conférence de presse le 25 janvier. C'est vraisemblablement à cette occasion que l'opérateur va préciser les contours de ses nouveaux abonnements à la fibre, et leurs prix. L'invitation à ladite conférence de presse n'est pas explicite. C'est toujours le cas avec Iliad, qui fait tout pour créer des buzz autour de ses annonces. Il y est seulement indiqué « prêt pour une nouvelle révolution ? ». Ce mardi, Benedetto Levi, le patron d'Iliad Italia, s'est également fendu d'une courte vidéo sur Twitter, où il pénètre dans une boutique de l'opérateur, où cette même phrase a été placardée.

Interrogé par La Tribune, Iliad, la maison mère d'Iliad Italia comme de Free en France, se refuse à tout commentaire. Mais il ne fait pas vraiment de doute que l'opérateur compte bien annoncer son arrivée dans l'Internet fixe. Benedetto Levi a d'ailleurs récemment affirmé au quotidien économique Il Sole 24 Ore que celle-ci était « imminente ».

Pour Iliad Italia, cette manœuvre est depuis toujours considérée comme un impératif pour accélérer son développement dans le pays. Aujourd'hui, l'opérateur n'est présent que sur le mobile, un créneau où il dispose de 8,5 millions d'abonnés. Ce qui correspond à une part de marché de plus de 10%. Ses abonnements Internet fixe lui permettront d'étoffer sa base de clients. Il sera aussi en mesure de proposer des offres dites « convergentes », mêlant l'Internet fixe, le mobile et la télévision, lesquelles constituent une arme puissante pour attirer et conserver les abonnés.

Pour investir ce nouveau marché, Benedetto Levi a déjà précisé que le groupe comptait utiliser, dans un premier temps, le réseau d'Open Fiber, créé par l'énergéticien Enel, et désormais sous contrôle de la Caisse des dépôts. Dans un second temps, Iliad Italia s'appuiera sur le grand réseau de fibre FiberCop, qui pourrait, par la suite, réunir les infrastructures des opérateurs Telecom Italia, de FastWeb, et aussi celles d'Open Fiber.