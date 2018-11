Télécoms : la nouvelle Freebox pourrait être dévoilée mardi

Tant de rumeurs ont circulé concernant l'arrivée des nouvelles Freebox de l'opérateur de Xavier Niel qu'on préfère jouer la prudence, et titrer au conditionnel. Mais il est désormais très, très probable que la nouvelle box d'Iliad (Free) sera présentée mardi prochain. Les journalistes qui suivent l'actualité du groupe ont reçu, ce vendredi matin, une invitation pour une keynote, qui aura lieu à Paris dans la matinée du 4 décembre. Interrogé par La Tribune, Free ne veut pas confirmer que la nouvelle Freebox sera dévoilée à cette date. Mais souligne, dans un texto, qu'il s'agit bien d'une "invitation officielle", le tout accompagné d'un smiley souriant ":-)".

L'image qui accompagne l'invitation représente, via un foisonnement de petites icônes, différents usages numériques, liés à la musique, à la vidéo ou au transfert de fichiers. Difficile, toutefois, de savoir quelles fonctionnalités cette box, ou Freebox V7 plus exactement, réserve. Ce qui est sûr, c'est que Xavier Niel a promis qu'elle serait différente de celles de ses rivaux. Dans un entretien au site Next Inpact, il a récemment déploré "le modèle actuel", où "tous [ses] concurrents ont la même box". "C'est suicidaire de leur part, a-t-il renchéri. Ils sont en train de transformer l'accès en une commodité. On doit tous avoir des box extrêmement différentes."

"La semaine va être longue"

Ces derniers mois, les rumeurs sont allés bon train concernant la date de l'annonce de la nouvelle Freebox, attendue depuis des lustres. Celles-ci ont notamment été alimentées par un compte twitter : @mamieducantal. Souvent bien informé sur les annonces d'Iliad, celui-ci s'est fendu de plusieurs gazouillis concernant l'imminence d'une levée de rideau. Il y a cinq jours, "Georgette" (le nom de @mamieducantal sur le réseau social) a ainsi lancé, tel quel:

"coucou les jeunes du touiteure . la semaine va etre longue . etes vous bien reposes"

Le nom de ce compte n'est pas anodin : il s'agit d'un joyeux pied-de-nez à Stéphane Richard, le PDG d'Orange. Lorsque Free s'est lancé sur le mobile, en 2012, le patron de l'opérateur historique a déclaré au Figaro qu'il disposait de "tout un arsenal de ripostes commerciales" prêtes à être dégainées pour empêcher Free de lui chaparder trop de clients. "Tout ne se résume pas à un prix, avait-il estimé. La mamie du Cantal n'a pas besoin de la même offre qu'un geek à Paris."

Quoi qu'il en soit, il est certain qu'Iliad compte sur sa nouvelle box pour se relancer d'un point de vue commercial. Dans l'Hexagone, l'opérateur est à la peine face aux offensives tarifaires de SFR et de Bouygues Telecom. Au troisième trimestre, il a perdu respectivement 90.000 et 14.000 abonnés dans le mobile et dans l'Internet fixe.