Tracking : Edouard Philippe reporte le vote sur l'application controversée StopCovid

Le débat sur le projet d'application numérique StopCovid, censée identifier les "chaînes de transmission" du coronavirus, est "prématuré" compte tenu des "incertitudes" sur ce projet, a estimé Edouard Philippe ce mardi devant l'Assemblée nationale lors de la présentation de la stratégie de déconfinement. Le Premier Ministre a ainsi confirmé le report sine die du vote sur cette question à l'Assemblée nationale.

"Un grand nombre de responsables politiques, à commencer par le président de l'Assemblée Nationale, m'ont fait part de leurs interrogations sur ce type d'instrument, sur les questions que son utilisation ne manquerait pas de poser en termes de libertés publiques et des libertés individuelles", a déclaré le chef du gouvernement.

"Ces questions (...) me paraissent fondées, elles doivent être posées, elles doivent être débattues et j'ai même le sentiment qu'elles doivent faire l'objet d'un vote", a-t-il poursuivi. "Pour l'heure, compte tenu des incertitudes sur cette application, je serais bien en peine de vous dire si elle fonctionne et comment elle fonctionnera précisément."

