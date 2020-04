StopCovid : Apple et Google au centre du jeu, la future appli de l'Etat dans l'impasse ?

Décriée pour des raisons éthiques -une intrusion inédite dans la vie privée- et d'efficacité -des solutions similaires ont échoué à remplir leur objectif dans d'autres pays comme Singapour en raison d'un trop faible taux de téléchargement-, la future application de "tracing social" StopCovid pourra-t-elle même voir le jour ? De plus en plus d'experts pensent que le projet actuel de l'Etat se heurte à un mur technique et politique.

Google et Apple au centre du jeu

Pour d'évidentes raisons de souveraineté, l'Etat a souhaité développer lui-même son application de "contact tracing", dont le but est d'enregistrer, grâce au Bluetooth, les coordonnées du téléphone de toutes les personnes avec lesquelles un malade du Covid-19 a interagi avant de développer des symptômes, afin de les prévenir pour les tester et les confiner si besoin. Le gouvernement s'est donc associé à un projet européen intégrant le célèbre Institut national de recherche en informatique et en automatique (Inria). L'alliance européenne a développé un protocole décentralisé -c'est-à-dire qui ne stocke pas les données récupérées par...