2017, l'année des lundis fériés !

Logique du calendrier! Après une année 2016 relativement avare en jours fériés tombant en semaine, pour les salariés - du moins ceux qui pourront en bénéficier - le calendrier va se révéler beaucoup plus généreux en 2017 !

De fait, en 2016, le 1er mai - seul jour chômé et férié - , le 8 mai, et Noël tombaient un dimanche et en plus, il s'agissait d'une année bissextile, avec un 29 février. L'Insee a d'ailleurs estimé que, relativement à 2015, « l'effet du calendrier sur la croissance en 2016 serait positif, de l'ordre de 0,11 point ».

Le second tour de la présidentielle durant un week-end de trois jours

Ce ne sera donc pas le cas en 2017. Certes, les choses commencent mal puisque le 1er janvier tombe un dimanche... Mais après, l'année est nettement plus favorable. Ainsi, au mois de mai, la Fête du travail (le 1er ) et l'Armistice de 1945 (le 8) tomberont un lundi, tout comme le jour de Noël. La Fête nationale, elle, sera célébrée un vendredi. Avec les traditionnels lundis de Pâques et de Pentecôte, il y aura donc potentiellement pour les plus vernis cinq lundis fériés.

A noter que le second tour de l'élection présidentielle, le 7 mai, aura donc lieu en plein milieu d'un week-end de trois jours... Ce qui n'est pas forcément bon pour la participation.

Par ailleurs, le 15 août tombera un mardi... Puet-être la possibilité d'un long "pont" pour certains. En novembre, la Toussaint sera célébrée un mercredi et l'Armistice du 11 novembre un samedi.