Comptes de campagne : Macron est le plus dépensier, Lassalle le plus économe

Emmanuel Macron a été le candidat qui a le plus dépensé lors de la campagne présidentielle, avec près de 16,7 millions d'euros de frais, selon les chiffres officiels des comptes de campagne publiés jeudi dernier au Journal officiel. Sa concurrente du second tour, la présidente du Front national Marine Le Pen, a, elle, dépensé près de 12,5 millions d'euros.

Sur le podium des candidats les plus dépensiers, le chef de l'Etat devance deux éliminés du premier tour. L'ancien socialiste Benoît Hamon a dépensé un peu plus de 15 millions d'euros quand la facture du candidat Les Républicains, François Fillon, s'est élevée à 13,8 millions. Avec 10,7 millions d'euros, Jean-Luc Mélenchon de La France insoumise est le candidat le plus économe de ceux qui ont dépassé les 5% de suffrages exprimés, synonyme de remboursement.

Jean Lassalle est le candidat le plus économe

Parmi les candidats qui ne seront pas remboursés, seuls Nicolas Dupont-Aignan, pour Debout la France, et François Asselineau, de l'Union populaire républicaine, ont dépassé le million d'euros dépensé. Avec uniquement 260.112 euros engagés, Jean Lassalle (1,91%) a été le candidat le plus économe.

Ces comptes vont être examinés par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, qui devra les valider. Pour les candidats éliminés dès le premier tour, les dépenses électorales sont plafonnées à 16.851.000 euros. Ce chiffre s'élève à 22.509.000 pour les deux qualifiés pour le second tour. À titre de comparaison, Nicolas Sarkozy et François Hollande avaient respectivement dépensé 21,3 et 21,8 millions d'euros en 2012.

(Avec Reuters)