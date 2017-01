JO Paris 2024 : et s'il y avait deux "gagnants" ?

Et si l'histoire se répétait ? Le 21 juin 1921 à Lausanne, le Comité international olympique (CIO) attribua l'organisation des Jeux olympiques de 1924 à Paris, ceux de 1928 à Amsterdam et, de façon non officielle, ceux de 1932 à Los Angeles. Cette décision était le fruit de tractations entre Pierre de Coubertin et les autres membres du CIO. Souhaitant que les Jeux soient organisés à Paris en 2024, le baron, qui fut à l'initiative de la renaissance de cette manifestation interdite depuis 393 par l'empereur romain Théodose Ier qui les jugeait trop païens, obtint de cette manière qu'Amsterdam et Los Angeles passent leur tour.

Après les déclarations récentes de Thomas Bach, certains commentateurs se demandent si un bégaiement de l'histoire est possible. Qu'a exactement déclaré le président du CIO le 8 décembre, lors d'une conférence de presse organisée au siège de l'organisation à Lausanne ?

"Nous avons besoin de revoir la procédure actuelle car elle produit trop de perdants. On peut se réjouir d'un grand nombre de candidats mais, très vite, le processus produit de nombreux perdants alors que le but est de trouver le meilleur hôte", a expliqué Thomas Bach.

Le rêve olympique coûte cher

En clair, le CIO veut s'assurer qu'il y ait toujours des candidats pour le rêve olympique. Or, celui-ci coûte cher, en témoigne les gabegies que furent les Jeux olympiques d'été d'Athènes en 2000, de Pékin en 2008 ou les Jeux Olympiques d'hiver 2014 à Sotchi.

Alors que la ville hôte des Jeux olympiques et paralympiques en 2024 sera connue le 13 septembre à Lima au Pérou, certains se demandent si la procédure d'attribution sera modifiée dès 2017. Pour l'instant, Thomas Bach réfute cette hypothèse. Toutefois, des changements rapides peuvent intervenir, comme le prouve l'actualité récente.

Un calendrier déjà modifié

Après avoir, dans un premier temps, effacé du calendrier des candidats à l'organisation des Jeux en 2024 la convention SportAccord, le CIO a décidé de réintégrer cet événement sous la pression des fédérations internationales. Avant les rendez-vous programmés en juillet à Lausanne et à Lima en septembre, Paris, Los Angeles et Budapest ont donc une troisième possibilité de présenter leur projet et de défendre leurs chances. Ce sera du 2 au 7 avril 2017 à Aarhus, au Danemark.

Au sein du comité d'organisation de Paris 2024, on ne veut pas croire à un chamboulement rapide du calendrier.