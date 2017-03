Pouvoir d'achat : seuls 19% des Français pensent qu'il n'a pas baissé

Les statistiques de l'Insee ont beau dire le contraire, pour la majorité des Français, le pouvoir d'achat est en baisse. Ils sont ainsi 81% à avoir eu le sentiment que celui-ci était en baisse au cours des dernières années (46% témoignent d'une forte baisse et 35% d'une légère baisse), selon un sondage Ipsos / Sopra Steria diffusé jeudi 30 mars au soir et réalisé pour France Télévisions et Radio France. A contrario, seuls 12% des sondés pensent qu'il "a augmenté" (dont 3% qu'il "a beaucoup augmenté") et 7% qu'il est resté "stable". Si l'on agrège ces deux dernières statistiques, 19% des Français pensent que le pouvoir d'achat n'a pas baissé.

Epargne : 11% des Français disent puiser dans leurs économies

Cette diminution ressentie du pouvoir d'achat pèse directement sur les finances des Français puisqu'ils sont seulement un tiers (35%) à avoir déclaré pouvoir mettre de l'argent de côté (34% "un peu" et 1% "beaucoup"), tandis que 45% des sondés parviennent "tout juste [à] boucler leur budget" avec leurs revenus. Plus alarmant, 11% vivent en partie sur leurs économies et 9% "à découvert à grâce à un ou plusieurs crédits".

Loisirs, santé, impôts : le podium des dépenses difficiles à acquitter

Au niveau des postes de dépenses, ce sont les loisirs qui sont le plus souvent victimes d'éventuelles coupes de budget. Plus de deux tiers des sondés (68% : 37% souvent et 31% parfois) estiment avoir ressenti des difficultés financières pour s'acquitter des frais liés. Viennent ensuite les dépenses de santé (46%, avec 13% répondant "souvent") et les impôts (43%, 13% répondant "souvent").

Et pourtant, le pouvoir d'achat a bel et bien augmenté

Après avoir baissé pendant les années qui ont suivi la crise, le pouvoir d'achat des ménages est reparti à la hausse depuis 2014, d'après l'nsee. Au troisième trimestre 2016, il gagnait +0,6%, après avoir pris +0,2% le trimestre précédent (et +1,6% sur l'ensemble de l'année 2015), profitant de l'aménagement de la décote de l'impôt sur le revenu et de l'augmentation de la masse salariale

Mélenchon, champion du pouvoir d'achat des Français...

À qui faire confiance pour redresser ce pouvoir d'achat vu comme baissier ? Jean-Luc Mélenchon, ont répondu 43% des sondés. Le candidat de "La France insoumise" reçoit la confiance de ses propres électeurs déclarés (89%) mais aussi de ceux de Benoît Hamon (65%) et même ceux d'Emmanuel Macron (53%). Il est suivi par le leader du mouvement En Marche ! avec 38%, puis par le vainqueur de la primaire du Parti socialiste (34%) ; viennent ensuite Marine Le Pen (FN, 28%) et François Fillon (Les Républicains, 20%) en queue de peloton.

... mais le moins crédible sur l'application de son programme économique

Les Français font montre de confiance vis-à-vis des candidats mais restent néanmoins méfiants, habitués aux promesses rarement tenues. Un précédent sondage OpinionWay réalisé du 20 au 23 mars montrait ainsi que, selon la majorité des sondés, les candidats n'appliqueraient pas leur programme économique une fois à la tête de l'État. À ce titre, Jean-Luc Mélenchon arrivait d'ailleurs bon dernier, avec seulement 34% d'opinions favorables. François Fillon, premier, s'établissait, lui, à 47%.