Présidentielle 2017 : les Français veulent une autre démocratie

La démocratie reste fondamentale pour la plupart des français, mais il est en revanche temps que celle-ci prenne une autre forme. C'est en substance la conclusion d'une enquête menée par l'Observatoire de la démocratie de la fondation Jean Jaurès. A quelques mois de l'élection présidentielle, dont les enseignements en termes de votes et de taux de participation permettront d'y voir plus clair, on peut d'ores et déjà constater une demande réelle de changement du modèle actuel. Une demande de changement à la fois dans les institutions, les partis politiques, mais aussi dans la manière de pratiquer la démocratie.

Démocratie en danger

Car si les français restent attachés à la démocratie et à ses valeurs - 91 % déclarent que la démocratie est importante pour eux - seuls 36 % estiment qu'elle fonctionne bien. Pire, 72 % des personnes interrogées estiment que la démocratie est en danger, notamment à cause de l'extrémisme politique et du « divorce croissant entre les citoyens et leurs représentants », indique l'Observatoire. Ce n'est dans ce cadre pas surprenant de voir que seuls 52 % des électeurs déclarent voter à toutes les élections. Et malheureusement, ce sont les jeunes qui votent le moins : 30 % des 18-24 ans et seuls 27 % des 25-34 ans sont des électeurs assidus ! Preuve d'une lourde fracture.

Retour à davantage de proximité

Pour faire changer la donne, il faudrait en premier lieu davantage de démocratie directe, une démocratie plus locale et plus participative, révèle l'enquête. Les Français demandent concrètement un recours plus fréquent au referendum, voire à de simples consultations publiques régulières, notamment en ligne. De tels procédés permettraient, selon une large majorité de Français, de régénérer la démocratie.

La démocratie locale est ainsi plébiscitée : environ 63 % des personnes interrogées par l'Observatoire pensent que donner plus de pouvoir aux collectivités locales serait utile pour la démocratie. Mais si ces demandes de « plus de proximité » sont aussi marquées, c'est surtout parce que les élus nationaux sont considérés comme étant « hors-sol », coupés de certaines réalités, et beaucoup trop éloignés des préoccupations concrètes des électeurs pour y répondre efficacement.

Constat d'échec pour les politiques

Il y aurait donc, pour une majorité des Français, une réelle nécessité de « mieux contrôler les élus et les institutions ». Un constat d'échec évident des élites politiques dirigeantes en France. La mesure prioritaire pour les électeurs serait d'ailleurs le non cumul des mandats des élus. Environ 74 % des Français souhaitent même l'interdiction de « tout cumul de mandats, quels qu'ils soient ». Encore plus édifiant pour les politiques au pouvoir, les Français rejettent le système « trop partisan » actuel, où les grands partis sont trop favorisés, notamment via leur puissance financière. Un constat inquiétant pour les grandes formations politiques qui espèrent en ce moment, par le biais de l'organisation de primaires, gagner une légitimité démocratique grâce une participation massive.

De nouvelles formes d'engagements

Bref, il ressort de cette étude un ras-le bol général des français vis-à-vis du système politique actuel. Les citoyens veulent se réapproprier le débat public. Ils plébiscitent les manifestations et les mouvements qui se positionnent en dehors des partis traditionnels - 32 % des français disent qu'ils pourraient participer à un mouvement politique hors partis, et 37 % militer dans une association, une ONG ou un syndicat - et souhaitent être être plus proches des centres de décision. De quoi profondément remettre en question notre système actuel.