Standard & Poor's relève la perspective de la note de la France, Valls exulte

Standard&Poor's relève la note de la France, Valls exulte L'agence de notation américaine Standard&Poir' s'invite dans la campagne. Ce vendredi soir, elle a relevé la note de la République française à "stable" contre "négative" depuis qu'elle avait dégradé la dette de notre pays à AA. C'est à la fin du quinquennat de Nicolas Sarkozy, alors que la dette avait explosé de plus de 600 milliards d'euros, que la France avait perdu son précieux Triple A, la meilleure note.

Selon l'agence américaine, la révision en hausse tient compte de "la mise en œuvre progressive de réforme visant à soutenir la croissance" salue la consolidation budgétaire en cours. Elle souligne aussi que "la reprise économique est en bonne voie, tout particulièrement si le rebond dans les investissements des entreprises est confirmé et si la croissance et l'emploi accélèrent. Elle insiste sur "les réformes de la fiscalité et du code du travail" qui devraient avoir des "effets stabilisateurs sur l'emploi, la croissance, la compétitivité et les finances publiques"... Bref, un satisfecit qui encouragera sans doute François Hollande au plus bas dans les sondages et surprendra tant la gauche de la gauche, qui n'a eu de cesse de critiquer la politique économique menée, que la droite en pleine primaire pour qui Hollande a mené le pays dans l'impasse.