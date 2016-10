Une majorité de Français opposée à la suppression de l'ISF

L'impôt de solidarité sur l'a fortune a encore la cote auprès des Français. Selon un sondage Odoxa réalisé pour Le Parisien et publié mercredi soir, 72% des personnes interrogées sont contre la suppression de l'ISF, voulue par quasiment tous les candidats à la primaire de la droite et du centre. Parmi eux, 30% sont même en faveur d'un renforcement de cet impôt.

Les sympathisants de droite sont plus nombreux que ceux de gauche à vouloir le supprimer (52% à droite hors FN contre 11% à gauche). Par ailleurs, 39% des Français jugent que le seuil de patrimoine à partir duquel cet impôt est dû, fixé à 1,3 million d'euros, est un juste montant de patrimoine, et 20% pensent qu'il est trop élevé et devrait être abaissé. Quelque 40% voudraient que la résidence principale, actuellement prise en compte dans le calcul du patrimoine, mais avec un abattement de 30%, soit retirée de ce calcul.

La barre des 75%

Pourtant, même si une majorité veut conserver cet impôt, seuls 24% des Français jugent qu'il a un impact positif sur l'économie française. 82% des personnes interrogées pensent en outre que les gens vraiment riches parviennent à s'y soustraire.

Les ménages aisés peuvent en effet bénéficier d'un plafonnement, l'impôt sur les revenus ajouté à l'ISF ne devant pas dépasser 75 % des revenus perçus - un niveau jugé "confiscatoire" par le Conseil constitutionnel. Ce plafonnement a privé les caisses de l'Etat de 1,077 milliard d'euros de recettes en 2015. C'est la raison pour laquelle les députés ont adopté en première lecture un mécanisme anti-abus, censé rapporter quelque 50 millions d'euros par an.

Par ailleurs, 75% des personnes interrogées estiment qu'il provoque le départ de Français à l'étranger. En revanche, 57% jugent qu'il est utile, car il rapporte des sommes importantes à l'Etat.

(Avec AFP)