BrÃ©sil : l'ancien prÃ©sident Lula inculpÃ© pour corruption

Le Parti des travailleurs (PT) reste dans l'œil du cyclone. Mercredi, l'ancien président brésilien Luiz Inacio "Lula" da Silva, son épouse et six autres personnes ont été inculpés pour corruption dans le cadre de l'enquête sur le scandale des rétrocommissions au sein de la compagnie pétrolière publique Petrobras, annonce mercredi le parquet dans un communiqué. Malgré les accusations portées contre lui et contre le PT dont il est issu, l'ancien chef de l'Etat n'avait pas encore été inculpé pour corruption dans cette affaire.

"Le parquet accuse Luiz Inacio Lula da Silva d'être le chef suprême du réseau de corruption" qui opérait à Petrobras, a annoncé le procureur Deltan Dallagnol au cours d'une conférence de presse à Curitiba, où le juge Sergio Moro, chargé du dossier sur les enquêtes de "l'Opération Lavage rapide", devait ensuite décider s'il acceptait ou non d'inculper l'ex-chef de l'Etat. C'est désormais chose faite.

Soupçonnés d'avoir perçu 1,1 millions d'euros

Le procureur a relevé que le réseau de corruption ne se limitait pas à Petrobras mais touchait aussi sa filiale Eletrobras, les ministères de la Planification et de la Santé, la banque d'Etat Caixa Econômica et probablement d'autres organismes publics. "Sans le pouvoir de décision de Lula, ce réseau aurait été impossible", a souligné le procureur, ajoutant que l'ancien président se trouvait "en haut de la pyramide".

Deltan Dallagnol a affirmé que dans le cadre de ce "plus grand scandale de corruption de l'histoire du Brésil", Lula avait reçu quelque 3,7 millions de réais (1,1 million de dollars au taux de change actuel) "en pots-de-vin".

Le prédécesseur de Dilma Rousseff, elle-même destituée pour manipulation des comptes publics, et son épouse sont soupçonnés d'avoir perçu 2,4 millions de reals (667.000 euros) rien que de la part du groupe de construction OAS, au centre du scandale Petrobras. La firme aurait acheté et rénové un appartement dans la station balnéaire de Guaruja, 60 km au sud-est de Sao Paulo, pour l'offrir au couple présidentiel. Lula est par ailleurs inculpé d'entraves à la justice dans le cadre de l'affaire Petrobras.

