Brexit : Londres et Washington commencent à discuter d'un accord commercial

Alors que le deuxième round de négociations entre le Royaume-Uni et l'Union européenne (UE) s'achève ce jeudi, des responsables américains et britanniques vont se rencontrer lundi à Washington. L'objet ? Le premier entretien d'un groupe de travail consacré à un possible accord commercial entre les deux pays après la sortie du Royaume-Uni de l'Union européenne, a annoncé un responsable américain. Le pays ne sera pas cependant en mesure de s'engager dans de nouveaux accords commerciaux avant son départ effectif de l'UE, en mars 2019.

Selon ce responsable américain, des discussions auront lieu lundi et mardi, notamment entre le secrétaire britannique au Commerce, Liam Fox, et le représentant américain au Commerce Robert Lighthizer. "Ces premières discussions se concentreront sur la préparation du terrain pour une continuité du commerce pour les sociétés américaines et britanniques lors de la sortie du Royaume-Uni de l'UE, et sur l'exploration de possibles moyens de renforcer les liens commerciaux, en conformité avec la politique commerciale commune de l'UE", a confié ce responsable à Reuters.

De la queue à la tête de peloton

Pendant la campagne référendaire au Royaume-Uni, le prédécesseur de Donald Trump, Barack Obama, avait prévenu que Londres se retrouverait "en queue de peloton" pour conclure un accord commercial avec les Etats-Unis en cas de Brexit. Changement de discours depuis l'élection de novembre dernier : Donald Trump a pour sa part salué le vote en faveur de la sortie de l'Union européenne et assuré qu'un accord commercial bilatéral serait rapidement signé.

(Avec Reuters)