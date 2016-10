L'endettement mondial atteint un niveau record, selon le FMI

La dette publique et privée dans le monde a atteint un montant sans précédent au point d'être plus de deux fois supérieure à la richesse économique créée sur le globe, a prévenu le Fonds monétaire international mercredi.

En excluant le secteur financier, l'endettement global s'élevait à la fin 2015 à 152.000 milliards de dollars, soit 255% du produit intérieur mondial exprimé en nominal. "De hauts niveaux de dette sont coûteux parce qu'ils conduisent souvent à des récessions financières qui sont plus marquées et plus longues que les récessions normales", a estimé Vitor Gaspar, directeur du département des affaires budgétaires au FMI.

Un lourd handicap pour les entreprises

Cette flambée de l'endettement tient principalement au secteur privé, qui a profité à plein de l'ère de "l'argent pas cher" alimentée par les politiques monétaires ultra-accommodantes des grandes banques centrales.

Sur fond de croissance atone, cet endettement se révèle toutefois aujourd'hui un lourd handicap pour de nombreuses entreprises, notamment en Chine. "Une dette privée excessive constitue un grand frein à la reprise mondiale et un risque pour la stabilité financière", a estimé Vitor Gaspar.

Les pays ont également vu leur dette publique gonfler et souffrent eux aussi de la conjoncture économique morose, qui les empêche de réduire ce fardeau, souligne le FMI. La dette du Japon devrait atteindre 250% de son produit intérieur brut cette année, celle de la Grèce 183% tandis que celle de la France devrait frôler les 100%, selon les nouvelles projections du FMI.

(Avec AFP)