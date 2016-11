La Chine fait la guerre au tabac dans les lieux publics

La Chine, premier consommateur de tabac au monde, a indiqué ce mardi 22 novembre qu'elle allait interdire la consommation de tabac dans tous les lieux publics de son territoire. D'après les données de l'Organisation mondiale de la santé, la Chine est l'un des pays au monde qui compte le plus de fumeurs : 2.600 milliards (2,6 billions) de cigarettes sont consommées chaque année dans l'Empire du Milieu, bien plus que dans les quatre grands autres pays amateurs de tabac (Indonésie, Japon, Russie et Etats-Unis).

Source : Statista 2014

Le porte-parole de la Commission nationale pour la santé du planning familial Mao Qunan a déclaré "qu'un règlement interdisant de fumer dans les lieux publics [était] en cours d'examen législatif. Il y a bon espoir qu'il soit rendu public et qu'il entre en vigueur cette année."

Un défi pour la santé publique

La Chine compte près de 300 millions de fumeurs et un tiers des cigarettes dans le monde seraient consommées par les Chinois. Selon une enquête menée par le Global Atlas Tobacco, 53% des hommes fument contre 2,4% de femmes. Près de 1 million de décès sont dus au tabac. D'après un article de la revue médicale The Lancet, 2 millions de personnes pourraient mourir du tabac en Chine d'ici 2030 et 3 millions en 2050 si aucun effort n'est fait. 100.000 décès seraient liés au tabagisme passif. Les chercheurs ne mâchent pas leurs mots dans un commentaire publié sur le site de l'université d'Oxford :

"Près de deux tiers des jeunes garçons en Chine deviennent fumeurs et la plupart commencent avant 20 ans. Sauf s'ils s'arrêtent, près de la moitié d'entre eux pourraient mourir par cette accoutumance."

Bien que la part des fumeurs dans la population totale a tendance à se stabiliser ces dernières années selon des données de l'OCDE, les chiffres restent alarmants.

Une législation peu appliquée à Pékin

Une vingtaine de municipalités chinoises se sont déjà dotées de lois anti-tabac depuis plusieurs années. Selon l'AFP, les hôtels, restaurants, magasins qui ne respectent pas les règles anti-tabac établies à Pékin risquent une amende de 10.000 yuans (1.360 euros). Par ailleurs, les fumeurs qui enfreignent la loi encourent une amende de 200 yuans.

Mais d'après l'agence, ces interdictions ne seraient pas forcément respectées dans cette ville de 20 millions d'habitants. Plusieurs milliers d'inspecteurs auraient été mobilisés pour contrôler les contrevenants. La ville compterait plus de 4 millions de fumeurs.

Le poids de l'industrie du tabac

L'industrie du tabac en Chine occupe une place très importante dans l'économie du pays. La Chine serait le premier producteur de tabac au monde et la quasi totalité du marché national est contrôlé par l'entreprise d'Etat "Tabac de Chine" qui aurait doublé ses surfaces pour cultiver des feuilles de tabac depuis les années 60 selon RFI. Cette activité représente donc une grande manne financière pour le budget du pays. L'industrie du tabac rapporterait plus de 150 milliards de dollars chaque année à l'Etat, soit 6,5% du budget total du pays.

Mais le lobby anti-tabac et les autorités chinoises gagnent du terrain. Selon le Financial Times, les ventes de cigarettes en volume auraient diminué pour la première fois depuis 20 ans en 2015. Le journal financier rappelle que la politique de santé menée par le gouvernement et l'augmentation des taxes sur le tabac ont conduit à une légère baisse de la consommation de cigarettes. Ces dernières annonces pourraient donc fortement contribuer à diminuer le nombre de décès liés au tabac dans l'Empire du Milieu.