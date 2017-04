La croissance chinoise fait (un peu) mieux que prévu

L'économie chinoise a progressé de 6,9% au premier trimestre sur un an, un rythme légèrement supérieur aux attentes, montrent les chiffres publiés lundi par le Bureau national de la statistique. Les analystes interrogés par Reuters anticipaient en moyenne une croissance de 6,8% au premier trimestre, comme au dernier trimestre de l'année dernière. C'est le rythme de croissance le plus soutenu enregistré par l'économie chinoise depuis le troisième trimestre de l'année 2015.

2016, la croissance la plus faible depuis 26 ans

Le gouvernement chinois vise une croissance de 6,5% en 2017, légèrement en deçà de l'objectif de l'année dernière, de 6,5-7%, et du taux de croissance de 6,7% enregistré en 2016, le plus faible depuis 26 ans. En rythme trimestriel, la croissance au premier trimestre 2017 est de 1,3%, à comparer avec une progression de 1,7% pour la période octobre-décembre 2016. Les économistes anticipaient un progrès trimestriel de 1,6%.

Les ventes au détail, la production industrielle et les exportations ont enregistré une progression supérieure aux attentes au mars. La production industrielle a augmenté de 7,6% le mois dernier et la production d'acier a atteint un niveau sans précédent, selon des calculs de Reuters, signe d'une reprise industrielle globale qui soutient les prix du minerai de fer et du charbon à coke.

Risques liés à la dette

Ces bons indicateurs sont susceptibles de soutenir les marchés financiers mondiaux, mais ils nourrissent cependant les craintes que Pékin ne s'appuie sur des leviers de croissance peu soutenables et n'accumule les risques liés à la dette. De nombreux analystes anticipent un ralentissement de l'économie chinoise au cours de l'année, à mesure que l'effet des politiques de relance s'atténue et que les autorités locales durcissent leurs politiques de contrôle des prix immobiliers.

La croissance de l'investissement immobilier a accéléré en début d'année, pour atteindre 9,1% au premier trimestre par rapport à la même période de 2016, stimulée par les constructions neuves.

