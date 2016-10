La Russie mise sur son passé communiste pour attirer les touristes chinois

Se plonger dans l'histoire communiste. Les touristes chinois s'essaient au "tourisme rouge" lors de voyages organisés en Russie. Selon les prévisions d'Euromonitor, citées par le Wall Street Journal, plus de 1,1 million de touristes chinois se sont rendus en Russie cette année. Soit 16% de plus par rapport à 2015. La compagnie aérienne russe Aeroflot a enregistré une augmentation de 14% des vols au départ et à destination de la Chine l'année dernière. Moscou accueille à bras ouvert les touristes chinois, dont les dépenses en Russie ont été évaluées à 2 milliards de dollars pour 2015, selon l'Administration nationale du tourisme en Chine.

"Une connexion spéciale" avec la Russie

Afin de faciliter le tourisme autour du communisme en ex-URSS, les deux pays ont signé un accord en juin 2015 à Shaoshan (Chine), la ville natale de Mao Zedong. Le président chinois Xi Jinping évoquait alors la relation des deux pays, "amis pour toujours". Cet accord permet de voyager en Russie sans visa pour les groupes d'au moins 5 voyageurs. Il prévoit aussi l'ouverture de dix nouveaux parcours de "tourisme rouge", entre la Chine et la Russie. Vingt tour-opérateurs des deux pays ont signé des accords de coopération pour faciliter ces voyages.

Un parcours est spécialement conçu pour permettre aux touristes chinois de marcher sur les traces de Lénine, d'Ulyanovsk, sa ville natale, à Kazan où il a étudié. Ils ont ensuite la possibilité de se rendre à Saint-Pétersbourg, pour commémorer la révolution d'Octobre 1917, puis à Moscou où se trouve le mausolée de Lénine. "La plupart des touristes qui ont signé pour ces voyages sont des personnes retraitées, qui ont une connexion spéciale avec "l'Union soviétique" car ils ont grandi en lisant des livres d'écrivains soviétiques et écouté des chansons populaires de cette région", indique l'Administration nationale du tourisme en Chine dans un communiqué.

Renforcer "l'éducation patriotique"

La Chine espère aussi toucher les plus jeunes en développant ce tourisme idéologique afin de renforcer l'adhésion au Parti communiste. En mars 2014, Xi Jinping affirmait vouloir renforcer "l'éducation patriotique et développer le "tourisme rouge". Le président chinois commentait un investissement d'un milliard de dollars pour la restauration de monuments commémoratifs et l'instauration de 66 parcours dédiés au tourisme communiste dans tout le pays, rappelle Forbes.

Pour le centenaire de la Révolution russe, qui a renversé le régime tsariste afin d'instaurer un régime communiste, la Russie attend "un déluge de touristes Chinois", raconte au Wall Street Journal Wolfgang Arlt, directeur de l'Institut de recherche du tourisme extérieur chinois. Selon lui, la crainte des attentats en Europe fait de la Russie un "choix très sûr". Même si la France reste la 10e destination préférée des touristes chinois, la Russie se classe désormais 16e.