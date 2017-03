Le Canada va légaliser le cannabis à usage récréatif dès 2018

C'était une des promesses de campagne du Premier ministre canadien Justin Trudeau, et il est en passe de la tenir : un projet de loi visant à légaliser le cannabis à usage récréatif au Canada va être examiné par le parlement dès le mois d'avril. Pour rappel, l'usage thérapeutique du cannabis a été légalisé en 1999 au Canada et ses ressortissants sont les quatrième plus gros consommateurs au niveau mondial. C'est dix-neuf ans plus tard que son pendant récréatif pourrait donc devenir légal à son tour, car le projet de loi prévoit une entrée en vigueur au 1er juillet 2018.

Si la mesure ne prendra pas effet avant 15 mois, les premiers effets s'en font déjà ressentir. Ainsi, les entreprises canadiennes produisant du cannabis à usage médical ont vu leur côte grimper en bourse dès l'annonce de l'examen du projet de loi. Ainsi, l'action de Canopy Growth a bondi de 11% pour atteindre 11 dollars canadiens, Aurora Cannabis a connu le même taux de progression pour atteindre 2,5 dollars et enfin, l'action d'Aphrian a pour sa part gagné 8,4%, à 6,70 dollars.

Une future mine d'or vert ?

Ces envolées des cours boursiers témoignent de l'importance du marché potentiel que représente le commerce de cannabis récréatif. La banque canadienne CIBC a estimé les recettes fiscales à 5 milliards de dollars par an, sans compter les recettes induite par l'arrivée de touristes attirés par la nouvelle législation. A titre de comparaison, la légalisation du cannabis dans le seul Etat du Colorado avait rapporté 70 millions de recettes fiscales la première année, grâce à la taxe de 30% prélevée sur chaque vente réalisée dans chacun des 350 magasins accrédités.

Lire aussi : Cannabis : l'herbe pourrait faire reverdir la Californie

Autre conséquence, plus cocasse, des rumeurs d'une légalisation de l'usage récréatif qui ont bon train ces dernières semaines : de nombreux magasins destinés à vendre du cannabis ouvrent dans les métropoles canadiennes, afin de tenter de mettre un pied dans cette future mine d'or vert. Ils sont immédiatement fermés par les autorités et le gouvernement a rappelé que les lois actuelles doivent être respectées jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation.

Dans les faits, la légalisation du cannabis se passerait ainsi : le gouvernement fédéral fixerait les normes sanitaires et les provinces auraient la responsabilité de mettre en place les réseaux de distribution pour encadrer la vente du cannabis. L'achat et la consommation de cannabis seraient réservés aux personnes majeures (18 ou 19 ans dans la majorité des provinces), et tout trafic ou vente aux plus jeunes serait passible de poursuites pénales. Les individus auraient également le droit de cultiver jusqu'à quatre plants de cannabis pour leur usage personnel. La possession de cannabis dans l'espace public serait cependant restreint à une trentaine de grammes.

(avec AFP)