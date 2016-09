Le milliardaire George Soros investit 500 millions de dollars en faveur des migrants

L'initiative est assez rare pour être signalée. L'investisseur américain George Soros a annoncé mardi, dans une contribution au Wall Street Journal, un investissement de 500 millions de dollars en faveur des migrants et des réfugiés, espérant que d'autres investisseurs poursuivront la même mission.

"J'ai décidé d'affecter 500 millions de dollars d'investissements aux besoins spécifiques des migrants, des réfugiés et des communautés d'accueil", écrit le milliardaire dans le quotidien économique américain. "Je vais investir dans des startups, des sociétés établies, des initiatives sociales et des activités fondées par les migrants et les réfugiés eux-mêmes", détaille l'homme d'affaires philanthrope.