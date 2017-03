Pékin demeure la capitale mondiale des milliardaires (devant New-York)

La capitale de l'Empire du milieu est en tête des villes qui comptent le plus de milliardaires au monde. Selon l'institut de recherches Hurun qui a publié il y a quelques jours son rapport annuel sur le classement des plus grandes fortunes mondiales, Pékin comprend 94 milliardaires en 2016. La métropole chinoise est suivie de New-York (86 milliardaires) et Hong-Kong (72 milliardaires).

Pékin devant New-York pour la seconde année consécutive

C'est la seconde année que Pékin dépasse New-York par le nombre de milliardaires. L'Asie est également le continent qui compte le plus de villes avec des milliardaires. Hong-Kong (72) Shenzen (62) Shangai (53), Hangzou (36) et Séoul (36) figurent entre autres parmi le top 20 des villes. Rupert Hoogewerf, chercheur ayant travaillé sur le rapport a ainsi déclaré : "Shenzhen et Hong Kong, ont aujourd'hui l'une des concentrations les plus élevées des richesses, devant la Californie, l'Etat qui recense à elle le plus de milliardaires américains." Quant à l'Europe, elle ne place que deux villes dans top 20. Il s'agit de Londres (55) qui arrive en sixième position et Paris (36) en neuvième position.

Un nombre de milliardaires chinois en forte hausse

Au-delà des villes, la Chine est le pays au monde qui compte le plus grand nombre de milliardaires (609) en 2016. L'année dernière, le pays asiatique a eu 41 milliardaires de plus qu'en 2015, soit la plus forte progression au monde. La richesse combinée de tous ces fortunés est estimé à 1.600 milliards de dollars. A titre de comparaison, le produit intérieur brut de la France est estimé à 2.225 milliards d'euros, soit 2.374 milliards de dollars environ.

L'âge moyen des milliardaires chinois est de 58 ans, soit une moyenne bien plus jeune que la moyenne mondiale qui se situe à 64 ans. En Chine, c'est le secteur de l'immobilier qui a produit le plus grand nombre de milliardaires. Ce secteur est suivi par l'industrie, la technologie, les médias et les télécommunications.

L'une des figures emblématiques, qui arrive à la première place du podium, est le patron du site de commerce en ligne Alibaba Jack Ma dont la fortune est estimée à 29 milliards de dollars, suivi de Wang Jianlin (propriétaire du conglomérat Dalian Wanda Group) pesant 30 milliards de dollars et Wang Wei, patron de la compagnie SF Express, leader dans la livraison qui se place en troisième position avec une fortune estimée à 27 milliards de dollars.

Le fondateur et patron d'Alibaba Jack Ma dont la fortune est estimée à 29 milliards de dollars. Crédits: Reuters.

Du côté de l'Europe, sept pays figurent dans le top 20 des pays qui comprennent le plus de milliardaires. L'Allemagne (109 milliardaires), le Royaume-Uni (89 milliardaires) et la France (50 milliardaires) occupent les trois premières places du podium au niveau européen. En France, la richesse cumulée des milliardaires est estimée à 307 milliards de dollars.

