Présidentielle américaine : l'immigration et l'avortement en tête des recherches sur Google

L'avortement fait partie des thèmes les plus recherchés quelques heures avant le début du scrutin. (Crédits : Anna Levinzon/Flickr)

Les mots-clés les plus recherchés sur Google par les Américains ne sont pas toujours ceux que l'on attend. Les thématiques les plus explorées portent souvent sur de fortes controverses entre Donald Trump et Hillary Clinton et peuvent également témoigner d'un décalage entre les sujets débattus par les deux candidats et les préoccupations des internautes.