Rapprochement Chine-Norvège : une "bonne nouvelle" pour l'exportation du saumon

A l'approche des fêtes de fin d'année, l'annonce a été perçue comme "le meilleur cadeau de Noël possible" pour l'industrie de la pêche norvégienne. Le pays scandinave et la Chine ont officialisé lundi la normalisation de leurs relations diplomatiques, gelées depuis 2010. "C'est une nouvelle incroyablement bonne et très surprenante (...) pour l'industrie de la pêche, surtout le secteur du saumon", estime dans la presse norvégienne Sigmund Bjorgo, responsable du marché chinois pour The Norwegian Seafood Council, rapporte le Financial Times. Les actions des exportateurs norvégiens de saumon ont augmenté lundi comme celles de Grieg Seafood (2,1%) et Marine Harvest (1,1%).

Alors que les deux pays n'avaient pas rompu leurs relations économiques, les exportateurs norvégiens de saumon ont été boycottés par le lucratif marché chinois. En 2010, ils détenaient 92% de parts du marché chinois avec 11.000 tonnes exportées. Au premier semestre 2013, la Norvège représentait seulement 29% de parts de marché avec 3.700 tonnes vendues au géant asiatique. Avec le réchauffement des relations diplomatiques entre les deux pays, le Norwegian Seafood Council estime que les exportations de saumons vers la Chine pourraient augmenter de vingt fois, souligne le Financial Times.

Négociations pour un accord de libre-échange bilatéral

"Grâce à des conversations méticuleuses et nombreuses, les deux parties ont atteint au cours des dernières années un niveau de confiance qui permet la reprise d'une relation normale", ont déclaré la Chine et la Norvège dans un communiqué commun. La Chine s'était fâchée en 2010 suite à l'attribution du prix Nobel de la paix à Liu Xiaobo, militant des droits de l'Homme - alors que cette nomination est indépendante du gouvernement norvégien. Liu Xiaobo purge depuis 2009 une peine de 11 ans de réclusion pour subversion, après avoir co-rédigié un texte en faveur de la démocratie en Chine.

Les deux pays devraient reprendre rapidement les négociations pour un accord de libre-échange, selon les propos du ministre norvégien des Affaires étrangères Boerge Brende. Une délégation norvégienne se rendra à Pékin durant l'été 2017. D'après le communiqué de presse commun, ils souhaitent établir une "coopération gagnant-gagnant" pour le commerce, l'éducation, la science ou encore la culture. Les deux économies sont "hautement complémentaires", selon le Premier ministre chinois Li Keqiang cité par le Quotidien du Peuple, organe du comité central du Parti communiste chinois. En 2015, la Norvège a exporté 2,9 milliards de dollars vers la Chine et importé 8,1 milliards.

