Présidentielle : Macron et Le Pen au second tour

Selon l'ensemble des Instituts de sondage Emmanuel Macron (En Marche!) arriverait en tête du premier tour avec environ 24% des voix. Marine Le Pen (FN) serait qualifiée pour la seconde place.

Si l'on se fie à l'Institut Ipsos, Le leader d'En Marche arriverait en tête avec 23,7%, devant Marine Le Pen (22%). Derrière, Jean-Luc Mélenchon et François Fillon serait à égalité avec environ 19,5%. Benoît Hamon, le candidat PS serait à 6,5%.

Pour Harris Interactive, Emmanuel Macron obtiendrait 24%, Marine Le Pen 22% et Jean-Luc Mélenchon et François Fillon seraient à égalité à 20%.

Pour Elabe, c'est Emmanuel Macron qui est en tête avec 28%, suivi par Marine Le Pen (21,8%).

Union sacrée... Fillon votera Macron

L'Union sacrée contre le Front National est déjà en passe de se constituer comme après le 21 avril 2002 et la défaite de Lionel Jospin face à Jean-Marie Le Pen. Benoît Hamon a appelé à battre le Front National au second tour, le premier ministre Bernard Cazeneuve a immédiatement fait de même. A droite, l'ancien premier ministre Jean-Pierre Raffarin a implicitement appelé à faire de même, alors que Nathalie Kościuszko Morizet a été nettement plus explicite. Pour sa part, François Fillon, candidat malheureux à la présidentielle, a lui aussi était très clair en annonçant que face à l'extrême droite il votera en faveur d'Emmanuel Macron.

Si ces résultats se confirment, les deux traditionnel partis de gouvernement, le PS et "Les Républicains", subissent une déroute et l'heure des comptes va sonner. C'est la première fois qu'un candidat de la droite et du centre est éliminé du second tour. Une mésaventure que le Parti socialiste avait déjà connu en 1969 et en 2002. Le Parti socialiste aura même réussi le tour de force à perdre absolument toutes les élections locales et nationales depuis la victoire de François Hollande en 2012....

Mais, déjà les différents leaders des partis se tournent vers les législatives des 11 et 18 juin, espérant récupérer la mise et imposer une sorte de cohabitation à Emmanuel Macron, s'il bat Marine Le Pen au second tour. Ce prochain scrutin des législatives promet aussi d'être assez inédit avec de nombreuses triangulaires, voire des quadrangulaires...

Il faut noter le score très honorable du souverainiste Nicolas Dupont Aignan qui, avec 5%, a mis de gros battons dans les roues de François Fillon.