Primaire à gauche : Hamon serait vainqueur du premier tour, devant Valls

Benoît Hamon arriverait en tête du premier tour de la primaire de la belle alliance populaire avec environ 35 % des voix, selon nos informations émanant du PS. Il devancerait Manuel Valls (30 %), et Arnaud Montebourg qui n'arriverait qu'en troisième position avec environ 25 % des voix. Entre 1,7 million et 1,9 million de personnes sont allées voter ce dimanche, c'est moins que les deux millions espérés par les dirigeants socialistes. Thomas Clay, le Président de la Haute autorité des Primaires citoyennes, annoncera à Solférino, le siège du parti socialiste, les résultats définitifs de la primaire dans la soirée. Reste désormais à savoir avec qui se rallieront Vincent Peillon, le quatrième homme de ce premier tour, et donc Arnaud Montebourg, le grand battu de l'élection de ce dimanche. Ce dernier devrait selon toute vraisemblance donner son soutien dans la soirée à Benoît Hamon.

Des débats qui ont tourné autour des propositions d'Hamon

Benoît Hamon aura donc bénéficié des trois débats télévisés qui ont en partie tourné autour de ses propositions (revenu universel, légalisation du cannabis, transition écologique). Après le deuxième débat, Hamon s'était d'ailleurs dit satisfait de la tournure des événements : « Je suis content que ce soit souvent autour de mes propositions que les débats s'organisent. Preuve que ce que j'ai formulé depuis le début de la campagne a du sens. »

Le jeu des alliances pour le second tour sera d'autant plus complexe que les ombres d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon planent au dessus de cette primaire. Le candidat de la France Insoumise s'est notamment publiquement interrogé sur l'utilité de la candidature d'un candidat du parti socialiste à la présidentielle de 2017. En effet, un dernier sondage donne Emmanuel Macron crédité d'entre 17 % à 21 % des votes au premier tour de la présidentielle, et Jean-Luc Mélenchon entre 14 % à 15 % des voix. En revanche c'est toujours l'hécatombe du côté des potentiels candidats du parti socialiste : s'il l'emportait dans une semaine, Manuel Valls arriverait seulement cinquième avec 10 % des voix au premier tour de la présidentielle, et Benoît Hamon seulement récolterait 7 % des voix au premier tour fin avril... Manifestement, ça va tanguer au PS.