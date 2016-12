Valls gagne des points aprÃ¨s le renoncement de Hollande

Manuel Valls marque des points. Selon un sondage Ifop pour le Journal du dimanche, près de la moitié des sympathisants de gauche (45%) interrogés après le renoncement de François Hollande à un second mandat disent souhaiter que Manuel Valls soit le candidat du PS à l'élection présidentielle de 2017. Ils n'étaient que 38% à le désigner parmi une liste de candidats avant l'annonce du président de la République jeudi.

La progression du Premier ministre se retrouve de la même manière chez les sympathisants du Parti socialiste, qui disent à 61% souhaiter qu'il soit le candidat désigné du PS après l'annonce du président, contre 54% auparavant. La partie du sondage effectuée avant l'annonce de François Hollande l'a été du 28 novembre au 1er décembre, et celle consécutive à son annonce les 2 et 3 décembre.

Le sondage a été réalisé en ligne auprès d'un échantillon de 2.006 personnes dont ont été extraits 678 sympathisants de gauche, et de 1.500 personnes dont ont été extraits 542 sympathisants de gauche.

Macron exclut toujours de ne pas participer à la primaire de la gauche

Pour Emmanuel Macron, la décision de François Hollande de ne pas briguer un second mandat ne rebat pas les cartes de la primaire de la gauche. Candidat à l'élection présidentielle, l'ancien ministre de l'Economie, fondateur du mouvement "En marche", exclut toujours de se participer à la primaire de la gauche, qui va, selon lui, "scénariser un déchirement autour du bilan du quinquennat".

L'appel de Cambadélis

Le Premier secrétaire du Parti socialiste, Jean-Christophe Cambadélis, l'a appelé samedi à participer à cette primaire de janvier prochain pour que la gauche lance un seul candidat dans la course à l'Elysée.

"Le président a pris une décision très digne et courageuse, mais cela ne rebat absolument pas les cartes de la primaire", déclare Emmanuel Macron dans le JDD.

"Vont probablement s'opposer un futur ex-Premier ministre (Manuel Valls-NDLR) et des ministres qu'il a exclus du gouvernement parce qu'ils ne partageaient pas sa vision", ajoute-t-il. "Et on veut nous faire croire que la primaire leur permettrait demain, si l'un d'entre eux devenait président de la République, de gouverner ensemble pendant cinq ans? Soyons sérieux, cette primaire va juste scénariser un déchirement autour du bilan du quinquennat."

La primaire de la droite, un "succès en trompe-l'oeil

L'ancien ministre de François Hollande fustige également la primaire de la droite et du centre, qui vient de sacrer François Fillon.

"C'est un succès en trompe-l'oeil", dit-il.

"Les progressistes de droite et du centre, tous ceux qui ont voté pour Nathalie Kosciusko-Morizet ou Alain Juppé, ne peuvent pas se retrouver dans le programme de François Fillon", ajoute-t-il. "François Fillon aura une majorité parlementaire hétérogène et aura du mal tout comme François Hollande avec ses frondeurs à mettre en oeuvre son programme."

"La primaire construit des compromis d'appareil mais ne permet pas d'installer une cohérence programmatique", conclut Emmanuel Macron.

L'ex-ministre de François Hollande est par ailleurs très critique du programme de François Fillon, avec lequel la droite est selon lui "en train de proposer un retour en arrière".

La droite "propose de faire les réformes économiques de la Grande-Bretagne des années 1980 et de revenir à la France d'avant Giscard d'un point de vue social", dit-il dans le JDD.

"Je pense ainsi que ce serait une grave erreur de dérembourser les petits soins. C'est injuste, inefficace en termes de santé, et les premières victimes en seront les classes moyennes et populaires."