Les jeunes, nouveaux invisibles de la République

Vaut-il mieux avoir 20 ans en France ou 70 ans ? Le panorama de la jeunesse dressé par une vaste étude du Cercle des économistes, que La Tribune Dimanche publie en exclusivité, invite à se poser cette question dérangeante. Les 18-30 ans apparaissent à l'écart de la vie de la cité, souvent déprimés, voire très fragiles. Leur place leur semble insignifiante. Si bien qu'ils croient de moins en moins en la politique pour répondre aux enjeux du monde, alors qu'ils sont prêts à s'engager pour y faire face.

Qu'on en juge. Selon les données de cette enquête réalisée en amont des Rencontres économiques d'Aix-en-Provence, qui se tiennent début juillet, une large majorité des jeunes (64 %) ne se sent pas représentée en politique. La proportion est encore plus forte pour les filles. Dans ce tableau qui ressemble à un désert démocratique, la figure du président de la République est la seule qui pourrait représenter - au minimum - les moins de 30 ans, pour seulement 12 % d'entre eux. Même les maires font moins (9 %) alors que les élus locaux sont, dans toutes les enquêtes politologiques, considérés comme étant les plus proches des citoyens.

La plupart des jeunes (78 %) pensent donc que leur voix ne compte pas ou peu dans les décisions politiques. Les sujets qui font débat ou qui alimentent l'actualité peuvent certes les intéresser. Mais ils ne voient pas en quoi les choix qui en découlent s'adressent à eux. « Ils ont le sentiment d'être ignorés par le pouvoir, qu'on ne parle que des retraites, déplore Jean-Hervé Lorenzi, le président du Cercle des économistes. Ils constituent une catégorie trop souvent délaissée et finalement méconnue. »

Pour ne rien arranger, beaucoup estiment avoir été mal formés à l'école au sujet des mécanismes politiques et démocratiques. Bien que cette difficulté ait été identifiée ces dernières années, les heures de cours promises pour l'éducation civique ne sont pas au rendez-vous. Au bout du compte, seuls 10 % des 18-30 ans se disent bien informés sur le fonctionnement du système. Ce qui ne favorise donc pas l'adhésion du plus grand nombre.

Résultat, la participation électorale des jeunes recule. L'abstention a grimpé à 41 % chez les 18-25 ans au premier tour de l'élection présidentielle de 2022, contre 25 % en moyenne. Une désaffection inattendue. « C'est un tournant historique. Pour la première fois, les primo-votants se sont moins rendus aux urnes que leurs aînés, à rebours de ce que l'on avait constaté en 1995, 2 007 et 2 017 », indique Frédéric Dabi, directeur à l'Ifop et auteur avec Stewart Chau de La Fracture - Comment la jeunesse d'aujourd'hui fait sécession (Les Arènes, 2021).

« Dépolitisés mais pas désengagés »

Sur le fond, le rapport démographique leur est devenu cruellement défavorable. La jeunesse est désormais très minoritaire dans la société : les 18-25 ans forment aujourd'hui 9 % de la population. Ils sont quasiment deux fois moins nombreux que les plus de 70 ans. Le nombre de seniors est supérieur à celui des jeunes depuis le tournant des années 2010. Et le mouvement ne fait que s'amplifier...

Pour autant, la génération actuelle des moins de 30 ans n'est pas désespérée, elle ambitionne comme ses prédécesseurs de changer le monde et les consciences. Quatre jeunes sur cinq affirment être engagés pour une cause ou capables de s'y investir. Aux premiers rangs, la protection animale, les droits humains et l'écologie. L'appétit de vivre et le temps devant soi sont des moteurs qui tournent. « Ils sont dépolitisés mais pas désengagés, observe Frédéric Dabi. Ils estiment simplement que le vote n'a pas d'impact sur leur vie, le climat ou les discriminations. »

De quoi alimenter les réflexions et donner des idées pour favoriser celles et ceux qui feront la France de demain ? Le Cercle des économistes va poursuivre le travail avec des groupes de jeunes. Leurs conclusions seront transmises aux participants des Rencontres d'Aix. Jean-Hervé Lorenzi plaide pour un meilleur équilibre fiscal entre les générations, la CSG des retraités étant inférieure à celle des actifs. Et pour une réforme de la formation professionnelle qui permette un accès plus égalitaire aux grandes écoles. Le chantier reste ouvert.

Les chiffres du mal-être 47 % indiquent ne pas se sentir bien dans leur vie 49 % ont déjà recherché une aide pour leur santé mentale 74% déclarent avoir été victimes de discrimination ou de harcèlement

« Monsieur le président, parlez-nous ! » (Hassen Hammou)

Monsieur Le Président, trente jours sont passés depuis votre visite surprise dans notre ville de Marseille. Ici, nous vivons cette accalmie des assassinats avec la peur au ventre. Avec votre gouvernement, n'abandonnez pas les familles des victimes et notre jeunesse.

Place nette ne doit pas devenir place vide, faites revenir la vie du quotidien. Rendez de l'espoir aux plus jeunes. Si aujourd'hui l'action politique ne passionne plus - ici, on n'y croit plus depuis longtemps -, les fausses promesses, les déplacements des ministres ont été perçus comme des actions superficielles ou des tentatives de relations publiques plutôt que comme des efforts concrets pour résoudre les problèmes réels auxquels sont confrontés les jeunes. Pourtant, nous croyons encore que l'action politique sincère peu l'emporter. En vous écrivant, je m'adresse sans doute à un passionné de Marseille. Vous êtes le président au plus grand nombre de déplacements dans notre ville, vous connaissez bien ses déséquilibres. Ici, il s'agit de faire renaître l'espoir dans les yeux de la jeunesse marseillaise, après tant de vies perdues. Au quartier, nous vivons chaque fusillade comme la dernière, pour ne pas penser au sort fatal du prochain gamin qui va finir au sol, abattu comme un rien, ou que l'on va retrouver carbonisé dans le coffre d'une voiture ou au pied d'un immeuble. Dans notre ville, plus qu'ailleurs en France, la fortune illicite se paie au prix fort. Ici, l'horloge du destin broie les rêves de grandes fortunes des jeunes vies paumées et nourrit les rancunes.

Après votre départ et celles des caméras des chaînes d'information en continu qui dissertent sur nos vies, les habitantes et habitants ont vu le manège habituel d'un système bien rodé. Les dealers sont toujours là, tapis dans l'ombre, à attendre que la caravane police passe pour reprendre leur trafic comme si de rien n'était, dans ce jus délétère du quotidien.

Nous sommes des habitants conscients, nous savons votre investissement pour notre ville. Merci pour les écoles, ce début de reconquête est nécessaire. Les gamins avaient froid l'hiver dans ces classes à l'abandon. Mais, des fenêtres de nos immeubles, tout nous semble insuffisant, nous cumulons tellement de retard ! Dans nos cités, il ne reste plus que quelques symboles visibles de la République : les écoles, les centres sociaux et quelques associations courageuses, encore là pour soutenir les mamans et les jeunes à bout de bras.

Président, sauvez nos jeunes, parlez-nous !

La Savine, c'est le quartier de mon enfance, celui de ma jeunesse... C'est une cité en haut des collines. J'y croise tout le temps des jeunes, des très jeunes... Je pense à toutes ces générations qui se sont succédé entre ces murs décrépits, devant ces peintures sales et délavées, au stade de foot qu'on ne finit pas de finir de rénover... Comment est-ce possible ? Pourquoi ? De nombreux ados espèrent une vie meilleure en dealant. Et ça me serre le cœur.

À ces jeunes, on tente de leur montrer la voie. On explique et on explique encore qu'il n'y a pas de fatalités et que les opportunités, on se les construit soi-même...

Hassen Hammou, 35 ans, fondateur du collectif marseillais Trop jeune pour mourir et porte-parole des Écologistes

« Quand ça n'existe pas, il faut créer » (Léa Moukanas)

« La politique, c'est des magouilles, c'est déconnecté, et ça ne nous représente pas ! » Comme beaucoup de jeunes, j'ai toujours senti ce décalage entre l'espace où se prennent les décisions et la réalité du quotidien. Tout en ayant envie d'agir pour faire quelque chose de concret, de prendre ma place.

Je suis née à Beyrouth en juin 1999. Ma famille a fui le Liban à cause de la guerre, de la corruption et de la mafi a politique locale. J'ai grandi en France avec la fi erté d'être libanaise ici et française là-bas. À un âge où l'on se cherche, c'était l'équilibre qui permettait ma singularité. La France m'a transmis le goût du service public. Le Liban m'a appris que quand ça n'existe pas, il faut créer.

Il y a dix ans, j'ai fondé Aïda pour accompagner spécifiquement les adolescents et jeunes adultes face au cancer. J'avais alors 15 ans et j'ai été emportée dans le tourbillon d'une mobilisation incroyable : des dizaines de milliers de bénévoles, dont la moyenne d'âge est 19 ans, nous ont rejoints via les réseaux sociaux, le bouche-à-oreille et des

interventions en milieu scolaire. Après un passage chez Aïda, c'est un jeune sur deux qui souhaite exercer un métier en lien avec la santé. L'engagement associatif est un levier d'action puissant pour transformer la société.

Aujourd'hui, le pays dans lequel je suis née est gangrené. Celui dans lequel j'ai grandi

connaît une crise identitaire majeure. Cette nouvelle équation est désormais l'urgence qui me rappelle au quotidien la nécessité d'œuvrer pour la démocratie et de lutter contre les extrêmes.

Il y a trois ans maintenant, j'ai cofondé, avec neuf autres citoyens engagés, le Collège citoyen de France, une école apolitique qui donne les clés à des acteurs de terrain pour peser sur les décisions publiques et politiques. Parmi nos 200 alumni, il y a de nombreux homologues associatifs, mais également des agriculteurs, des juristes, des profs, des dirigeants d'entreprises, des élus locaux... Ces multitudes de trajectoires o rent beaucoup d'énergie et nous rappellent que la politique commence les deux pieds sur terre.

Léa Moukanas 24 ans, fondatrice de l'association Aïda et cofondatrice du Collège citoyen de France