Allemagne : explosion sur un site de BASF, plusieurs disparus

Une explosion est survenue lundi matin en Allemagne sur un site de l'entreprise BASF, dans le port de Ludwigshafen (Rhénanie-Palatinat). Dans un communiqué, le groupe allemand explique que "l'explosion suivie d'incendies est intervenue lors de travaux sur un système de pipelines" indiquant qu'il y a "plusieurs personnes blessées et d'autres encore portées disparues".

BASF a appelé la population habitant à proximité du site "à éviter de rester à l'extérieur et à garder portes et fenêtres fermées". Sur son compte Twitter, la ville a fait savoir que des habitants se plaignaient d'irritations des voies respiratoires. La police locale a elle fait état d'un incendie d'ampleur sur le site et des images diffusées sur les réseaux sociaux montrent une épaisse colonne de fumée noire qui s'éleve au dessus du port fluvial de la ville. Le site industriel de Landeshafen Nord où l'explosion a eu lieu traite, selon l'agence allemande DPA, des gaz, des liquides inflammables et des gaz liquéfiés.

(Avec AFP)