Eurogroupe : Jeroen Dijsselbloem dérape et refuse de s'excuser

Jeroen Dijsselbloem a apparemment bien du mal à se remettre de la lourde défaite de son parti travailliste qui a perdu 27 sièges sur 36 lors des élections néerlandaises du 15 mars. Dans un entretien avec le quotidien allemand Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), celui qui est encore ministre des Finances des Pays-Bas et président de l'Eurogroupe - et qui entend rester à ce dernier poste selon ses dires - a défendu sa position de fermeté face aux pays du sud.

Pas d'excuses

« Durant la crise de l'euro, les pays du nord ont montré de la solidarité avec les pays touchés par la crise. En tant que social-démocrate, je donne beaucoup d'importance à la solidarité. Mais vous avez aussi des obligations. Vous ne pouvez pas dépenser tout l'argent dans l'alcool et les femmes et ensuite demander de l'aide », avait ainsi déclaré Jeroen Dijsselbloem. Des propos d'une grande violence pour lesquels le Néerlandais a refusé catégoriquement de s'excuser devant le parlement européen ce mardi 21 mars.

Interpelé par le député européen des Verts catalans Ernest Urtasun, Jeroen Dijsselbloem a pris un ton docte : « l'idée qu'il s'agit d'une attaque lorsque je suis sérieux sur les règles et que je les prends au sérieux est une erreur », a-t-il indiqué. Avant d'ajouter : « ce que vous devez comprendre c'est que si vous voulez maintenir le soutien politique et public dans toute l'Union européenne pour la solidarité, vous devez toujours parler des engagements et des efforts qui doivent être faits par chacun pour maintenir cette solidarité ». Bref, la métaphore de Jeroen Dijsselbloem ne visait donc qu'à faire accepter aux peuples du nord de l'Europe le « soutien » (sous forme de prêts associés à de l'austérité) à leurs « partenaires » du sud.

Prendre acte pour rester en place ?

L'explication n'a guère convaincu Ernest Urtasun qui a jugé qu'il ne l'a pas jugé « drôle » et s'est interrogé s'il s'agissait du « premier acte de la candidature du Néerlandais à la poursuite de son poste ». Et de fait, Jeroen Dijsselbloem, dans la même interview, a affirmé que son départ plus que probable du ministère des Finances du royaume ne lui interdit pas de poursuivre son mandat jusqu'en janvier 2018. En prenant un ton rude, à la limite de l'insulte, il confirme au véritable maître de l'Eurogroupe, Wolfgang Schäuble, le ministre fédéral allemand des Finances, sa détermination à se montrer ferme envers la Grèce.

Excès de zèle

Sur la Grèce, l'Eurogroupe ne cesse de se montrer ferme et d'ajouter de nouvelles exigences à Athènes pour faire entrer le FMI dans un troisième mémorandum qui est plus que jamais un échec. Cette exigence de faire entrer le FMI dans le programme, ce qui suppose un durcissement de ce programme, est une demande germano-néerlandaise, donc une demande de Jeroen Dijsselbloem et de Wolfgang Schäuble. Dernière trouvaille en ce sens de l'Eurogroupe : les ministres des Finances pourraient demander un feu vert de l'opposition grecque pour s'assurer que les engagements du gouvernement grec soient maintenus en cas d'élections. Une nouveauté qui réduit encore la capacité d'action des autorités helléniques. Dans cette fermeté renouvelée et sans fin, Jeroen Dijsselbloem semble vouloir faire preuve d'un certain excès de zèle afin de conserver un poste que la logique, la décence et la démocratie voudraient qu'il rende.

Xénophobie

Au-delà de cet élément de contexte (qui explique aussi en partie l'indignation espagnole puisque le ministre des Finances espagnol Luis de Guindos est candidat non déclaré à la présidence de l'Eurogroupe), cette déclaration de Jeroen Dijsselbloem est un révélateur des erreurs et des aveuglements de ceux qui dirigent l'Eurogroupe. La narration que ces dirigeants soutiennent et qu'ils présentent à leurs peuples est celle de peuples du sud indolents et dépensiers. Et ce serait pour cette raison que la crise de l'euro a éclaté et que les peuples du nord ont dû mettre la main à la poche pour les aider. Ce faisant, contrairement à ce qu'il affirme, Jeroen Dijsselbloem ne défend pas la solidarité, il défend une vision ethnique de l'Europe avec des peuples de fourmis travaillant pour des cigales. Il attise la xénophobie, entretient l'incompréhension mutuelle et flatte les égoïsmes nationaux. Il tue ce qui fait l'idée européenne.

Controuver les faits

Surtout, il controuve les faits. Les Grecs sont ceux qui travaillent le plus en Europe, les Allemands et les Néerlandais étant plutôt en queue de peloton. Enfin, la crise de l'euro doit autant à la hausse des dépenses publiques grecques qu'à l'entrée de la Grèce dans l'euro, à la dérégulation financière et aux maintiens d'excédents courants immenses de l'Allemagne et des Pays-Bas. Dans une union monétaire, il n'y a pas de « bons » et de « mauvais » élèves, il y a des actes individuels de certains Etats qui ont des conséquences pour tous. La modération salariale unilatérale de l'Allemagne a été sans doute la principale force, avec la crise de 2007, du déclenchement de la crise de la zone euro. La Grèce a ainsi toujours eu un niveau de dépenses sociales inférieur à celui de la moyenne européenne.

Arrogance

Enfin, ce mot désastreux de Jeroen Dijsselbloem est une preuve de ce sentiment de supériorité et d'arrogance des pays du nord de l'Europe qui ont voulu imposer leur modèle coûte que coûte aux pays du sud, déclenchant une aggravation de la crise en rajoutant de l'austérité à l'austérité. Une logique que la Grèce paie encore... En attendant, des députés espagnols ont réclamé la démission du ministre néerlandais. Ils risquent d'en être pour leurs frais. Le favori pour remplacer Jeroen Dijsselbloem, le Slovaque Petr Kazimir avait, en juillet 2015, fait polémique en se félicitant d'avoir brisé le « printemps d'Athènes »...