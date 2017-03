Les Pays-Bas interdisent la venue d'un ministre turc

La situation est de plus en plus tendue. Les Pays-Bas ont refusé samedi à l'avion du ministre turc des Affaires étrangères l'autorisation d'atterrir à Rotterdam, nouvel exemple en date des tensions diplomatiques créées par la campagne référendaire que les responsables du pouvoir turc veulent mener auprès de la diaspora turque en Europe de l'Ouest. Le président turc Recep Tayyip Erdogan, ardent défenseur de la réforme constitutionnelle soumise à référendum qui renforcerait ses pouvoirs, a immédiatement réagi en traitant les Pays-Bas de "vestiges nazis" et de "fascistes".

La décision, d'abord annoncée par les médias turcs, a été confirmée par le gouvernement de Mark Rutte, qui a estimé que la venue du chef de la diplomatie turque constituait une menace à l'ordre public. Mevlut Cavusoglu comptait se rendre à Rotterdam malgré la décision des autorités néerlandaises de ne pas l'autoriser à y faire campagne pour le référendum du 16 avril en Turquie. Le maire de Rotterdam avait cependant assuré vendredi que le ministre turc était libre de venir dans sa ville.

Samedi matin, sur l'antenne de CNN Turk, le chef de la diplomatie turque a toutefois menacé les Pays-Bas de sanctions politiques et économiques s'il se voyait refuser l'entrée sur le territoire néerlandais. Il a également accusé les autorités néerlandaises de prendre les ressortissants turcs en otages en entravant leurs liens avec Ankara. Sur sa page Facebook, Mark Rutte a estimé que Mevlut Cavusoglu avait saboté les négociations sur sa venue dans le pays en appelant ses partisans à un large rassemblement public.

Et la menace de sanctions brandie dans la matinée par le chef de la diplomatie turque a "rendu impossible une solution raisonnable", a ajouté le chef du gouvernement néerlandais. "Beaucoup de citoyens néerlandais ayant des origines turques peuvent voter lors du référendum sur la Constitution turque. Le gouvernement néerlandais n'a aucun problème avec les rassemblements dans le pays pour les informer à ce sujet", a écrit Mark Rutte sur Facebook. "Mais ces rassemblements ne doivent pas contribuer à des tensions dans notre société et quiconque veut organiser un rassemblement est obligé de suivre les instructions des autorités afin que l'ordre public et la sécurité soient garantis", a-t-il cependant souligné.

"Ce sont des fascistes"

Les Pays-Bas votent à l'occasion d'élections législatives mercredi et l'immigration a été l'un des sujets clés de la campagne. "Si ma venue accroît les tensions, ainsi soit-il", a déclaré Mevlut Cavusoglu sur CNN Turk. "Quel dommage pour eux provoquera ma venue? Je suis ministre des Affaires étrangères et je peux me rendre où je veux." Le chargé d'affaires néerlandais à Ankara a été convoqué au ministère turc des Affaires étrangères, et la polémique entre les autorités turques et plusieurs pays d'Europe de l'Ouest, dont l'Autriche, la Suisse et l'Allemagne, continue d'enfler.

Quatre rassemblements de la diaspora turque ont été interdits en Autriche et un autre en Suisse tandis qu'Erdogan a fait un parallèle entre l'Allemagne d'Angela Merkel et celle de l'époque nazie. "Ecoutez les Pays-Bas", a déclaré Erdogan. "Vous pouvez dire non, une fois, deux fois, mais mon peuple finira par contrecarrer vos manigances. Vous pouvez annuler le vol de mon ministre des Affaires étrangères autant que vous voulez mais vous allez voir comment vos avions vont être reçus en Turquie désormais". "Ils ignorent la diplomatie et la politique. Ce sont des vestiges du nazisme. Ce sont des fascistes", a-t-il ajouté.

"Les Pays-Bas doivent cesser cette position et cette approche erronées. S'ils pensent que la Turquie va accepter ce qu'ils veulent, que la Turquie est finie, je leur dis ceci, arrêtez de vous comporter comme les patrons. Si l'Europe continue dans cette voie, elle va perdre de nombreux endroits, y compris la Russie et nous", a ajouté Cavusoglu dans une menace à peine voilée.

(avec Reuters)