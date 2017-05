Pour Hollande, les Français ne veulent pas quitter l’Union européenne

Le 29 avril, François Hollande a donné sa dernière conférence de presse à un sommet européen. Lors du vote du second tour, le 7 mai, les électeurs français devront décider de leur avenir dans l'Europe, a expliqué le président sortant.

« Pourquoi toute l'Europe regarde vers la France ? C'était vrai avant le premier tour, ça l'est encore pour le deuxième », souligne-t-il. « Pourquoi cet intérêt, cette attention, cette vigilance, cette inquiétude, même ? [...] Si la France faisait un choix qui ne permettrait plus à mon pays de rester dans l'Union européenne, il y aurait sans doute encore une Union européenne [...], mais elle n'aurait plus la force et la nature de ce qu'elle est aujourd'hui. »