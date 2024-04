Carburant : le géant du pétrole ExxonMobil réduit la voilure en France

[Article publié le jeudi 11 avril 2024 à 10h08, mis à jour à 10h56 et 11h32]

ExxonMobil réduit la voilure en France. Ce jeudi, le géant pétrolier américain a annoncé une réduction de ses activités à Port-Jérôme (Normandie), ainsi qu'un projet de vente, via sa filiale Esso France, de la raffinerie de Fos-sur-Mer et de dépôts de carburants dans le sud de la France. Ainsi, la raffinerie de Fos-sur-Mer dans les Bouches-du-Rhône et les dépôts de Toulouse et Villette de Vienne (Isère), appartenant à Esso, vont être vendus à Rhône Energies, consortium composé d'Entara et de Trafigura. Dans un communiqué, il a indiqué « avoir débuté ce jour un processus d'information et de consultation des instances représentatives du personnel pour la vente de ses activités de raffinage et de logistique dans le sud de la France ».

Les 310 salariés travaillant sur ces sites seront « transférés dans la nouvelle entité Rhône Energies conformément à la réglementation en vigueur », assure le groupe dans un communiqué. Dans un communiqué distinct, Rhône Energie précise qu'elle « compte maintenir les effectifs actuels » et qu'elle vise également « à conserver un programme compétitif de rémunérations et d'avantages sociaux pour les collaborateurs du site, ainsi que la mise en œuvre d'opportunités de formation continue et de développement des compétences ».

Une opération finalisée d'ici la fin 2024

L'offre d'achat prévoit l'acquisition des actifs et des inventaires sur site(s), indique Esso. Rhône Energies explique également « projeter d'investir dans la durabilité du site afin de réduire son empreinte carbone ». Elle compte aussi « investir dans des projets innovants permettant le co-traitement de matières premières biogéniques pour produire des carburants renouvelables ».

« La mise en œuvre du projet de cession reste soumise à des conditions suspensives ainsi qu'aux formalités et autorisations d'usage pour ce type de transaction », ajoute Esso.

Les deux groupes espèrent finaliser la transition « d'ici la fin de l'année » 2024. Ils doivent pour cela obtenir l'approbation des autorités réglementaires compétentes. Le montant de la vente n'a toutefois pas été communiqué.

Ce projet « s'inscrit dans le cadre de la stratégie à long terme d'Esso en France visant à maintenir la compétitivité de ses opérations, tout en garantissant la continuité de l'approvisionnement de ses clients dans le sud de la France », indique le PDG du groupe, Charles Amyot, cité dans le texte. L'entreprise explique néanmoins qu'elle « continuera à approvisionner ses clients dans le sud de la France et à servir le reste du marché Français » en carburants et combustibles et en produits de spécialités.

600 emplois supprimés en Normandie

Esso indique pour cela compter s'appuyer sur sa raffinerie de Gravenchon, située à Port-Jérôme-sur-Seine en Normandie, détenue par ExxonMobil. Le groupe pétrolier américain a dans le même temps annoncé une réduction de ses activités sur ce site.

Plusieurs unités de pétrochimie pas « économiquement viables », dont un vapocraqueur, seront ainsi arrêtées. Ce qui « devrait entraîner la suppression de 677 emplois » en 2025. La direction promet d'engager une « recherche de solutions individuelles et collectives » pour les salariés concernés par les suppressions d'emplois et précise qu' « aucun départ n'est envisagé avant 2025 ».

Le projet de vente d'Esso est en outre « totalement distinct » de cette annonce, précise l'entreprise française.

Dure période pour les raffineries françaises

Cette raffinerie normande a été victime, le 11 mars dernier, d'un incendie dans une unité de distillation, faisant cinq blessés légers. Et ce n'est d'ailleurs pas la seule à traverser une période difficile. En février, celle de Donges (Loire-atlantique), la deuxième de France, a été mise à l'arrêt pour des problèmes de corrosion et de fuites, avant un redémarrage complet espéré pour début avril.

Les représentants du secteur récusent tout procès en vieillissement. « Certaines unités datent d'il y a quelques décennies, mais tous les cinq à six ans, on est intervenu pour régler les problèmes, donc on ne peut pas dire que le parc est vieillissant », a assuré en mars à l'AFP le président de l'Ufip, Olivier Gantois, le syndicat des entreprises pétrolières.

Les problèmes s'expliqueraient par plusieurs facteurs. Pour commencer : un déficit de compétitivité. Le raffinage doit acheter son énergie pour fonctionner, en particulier du gaz et de l'électricité, dont les prix ont explosé. Autre caillou dans la chaussure, le recul de la demande de produits pétroliers, avec un chauffage au fioul en perte de vitesse et l'électrification progressive du parc automobile.

Des marges toujours juteuses

Pour autant, les distributeurs de carburants ne sont pas à plaindre lorsque l'on voit leurs marges. Ils s'étaient engagés à réduire celles brutes de transport/distribution jugées « excessives » (plus de 25 centimes par litre de carburant) sous la pression du gouvernement au début de l'été 2023. « Malheureusement, elles ont de nouveau augmenté dès novembre », a dénoncé mi-février l'association de consommateurs CLCV. Cette marge est ainsi remontée en janvier à 26 centimes par litre d'essence SP95 et 22,2 centimes par litre de gazole, selon l'association, alors qu'elle se situait en moyenne autour de 15 centimes sur la période 2018-2021, d'après la fédération des industries pétrolières.

Le président de l'Ufip l'a d'ailleurs bien reconnu. « En effet, les marges brutes ont bien monté » entre 2018-21 et 2023, a admis Olivier Gantois, les chiffrant à +9 centimes pour le litre de gazole et +10 centimes pour l'essence SP95 entre les deux périodes. Il a toutefois justifié ces hausses par la montée des coûts de distribution (transports, stockage...) et deux facteurs supplémentaires : le renchérissement des biocarburants et celui des certificats d'économie d'énergie (les économies d'énergie que tout fournisseur a obligation de financer).

Un rapport, commandé par l'ex-Première ministre Élisabeth Borne « pour faire toute la transparence » sur les coûts et profits de toute la filière, se fait en tout cas toujours attendre. Il devait être publié début décembre mais n'est toujours pas sorti à ce jour.

