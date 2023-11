Climat : la COP28 s'ouvre officiellement, avec une forte attente sur la fin du pétrole

Ce jeudi matin, heure de Paris, la COP28, un des événements mondiaux les plus attendus de l'année, s'est ouvert officiellement à Dubaï, aux Emirats arabes unis. Au programme, deux semaines de négociations sur le climat avec les représentants de près de 200 pays. Selon l'Elysée, qui donnait un brief à presse sur le sujet samedi dernier, les discussions promettent d'être particulièrement « ardues ».

Hypothétique sortie du pétrole, fonds pour aider les pays les plus vulnérables au changement climatique, mobilisation de la finance mondiale pour l'adaptation, bilan des efforts consentis par les Etats pour réduire leurs émissions... Le programme est chargé et cristallise déjà des débats entre pays du Nord, riches et industrialisés et du Sud, pour beaucoup relativement pauvres.

Plus de 97.000 personnes (délégations, médias, ONG, lobbies, organisateurs, techniciens...) sont accréditées à la COP cette année (deux fois plus que l'an dernier), et environ 180 chefs d'Etats et de gouvernements sont attendus, d'après les organisateurs, d'ici le 12 décembre prochain, jour de clôture théorique de la conférence.

Minute de silence...

La 28e conférence climat de l'ONU s'ouvre par ailleurs dans un contexte géopolitique tendu lié à la guerre en Ukraine, et le conflit qui fait rage dans la bande de Gaza au Proche-Orient. L'économie mondiale, bousculée par une inflation galopante et un risque de récession réel, fait aussi partie de l'équation.

Sur place ce jeudi, c'est d'ailleurs par une minute de silence, requise par le président égyptien de la COP27, qui s'est tenue l'année dernière à Charm el-Cheikh, que la COP28 s'est ouverte. Un hommage pour « tous les civils ayant trouvé la mort dans le conflit actuel à Gaza », mais aussi deux diplomates vétérans des COP, récemment décédés.

De nombreux chefs d'Etats sont attendus à la COP28 et parmi eux, beaucoup vont profiter de l'événement pour mener des discussions diplomatiques parallèles sur les conflits en cours. Selon son entourage, le président israélien Isaac Herzog doit profiter de l'occasion pour mener une série de réunions diplomatiques, destinées à faire libérer d'autres otages détenus par le Hamas. Le président français Emmanuel Macron devrait aussi mener des discussions avec certains de ses homologues du Golfe, à propos notamment de la libération de nouveaux otages français.

La sortie du pétrole, enjeu le plus tendu de la COP28

Dans une première allocution très attendue, Sultan Al Jaber, le président émirati de la COP28, a appelé à mentionner « le rôle des combustibles fossiles » dans l'accord final.

« Nous devons faire en sorte d'inclure le rôle des combustibles fossiles. Je sais qu'il existe des opinions fortes sur l'idée d'inclure des formules sur les énergies fossiles et renouvelables dans le texte négocié », a ainsi observé le dirigeant, très critiqué depuis sa prise en fonction à la tête de cette COP, en raison de sa casquette de patron de la compagnie émiratie de pétrole et de gaz (Adnoc).

Cette déclaration apparaît comme un premier signal positif sur le point de discussion le plus tendu de cette COP. D'un côté, des représentants de la société civile (ONG, experts climats, certains décideurs économiques et politiques...), partisans d'une fin rapide et nette des hydrocarbures, majoritairement responsable du dérèglement climatique. De l'autre, des chefs d'Etat et décideurs à la tête de pays producteurs, et une industrie pétrolière, qui plaident pour une réduction la plus progressive possible de ces énergies. Au risque, selon eux, de créer un désordre économique majeur.

A ce sujet, avant de prendre l'avion pour Dubaï, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres a martelé ce jeudi que cette COP devait s'engager à une véritable « sortie » des énergies fossiles. Et ce, même avec un calendrier progressif. Le haut cadre onusien a aussi estimé qu'il serait « dommage » de s'en tenir à une simple « réduction, vague et évasive » des énergies fossiles. Même son de cloche pour le chef de l'ONU Climat, Simon Stiell, qui en ouverture de l'événement a enjoint le monde à entrer dans « la phase terminale de l'ère fossile telle que nous la connaissons ». Sans quoi, il se prépare à son « propre déclin ».

Interrogé mercredi par La Tribune, le politologue François Gemenne, co-auteur du sixième rapport du GIEC et spécialiste de l'adaptation au réchauffement climatique, pense qu'un chemin existe pour un potentiel accord sur le sujet. D'après lui, le fait que le président de la COP28 dirige en parallèle une compagnie pétrolière, pourrait même être au contraire « une opportunité ».

« Je comprends les critiques sur cette configuration particulière pour une conférence climat, reconnaît-il. Mais si on essaye de voir le verre à moitié plein, celle-ci est justement l'opportunité de poser frontalement la question à l'industrie pétrolière : veulent-ils faire partie de la solution ou pas ? En étant sur le devant de la scène cette année, la pression sur le secteur est maximale et cela pourrait aboutir à un résultat. »

Consensus large sur les énergies renouvelables

Cette COP devrait aussi acter un nouvel objectif de triplement des énergies renouvelables d'ici 2030. Il s'agit d'un des points de consensus majeur. Dans les faits, ce potentiel accord s'appuierait sur celui déjà conclu lors du G20 à New Delhi, plus tôt cette année. Jusqu'à présent, plus de 60 pays ont adhéré à l'objectif.

Le triplement des capacités de renouvelables correspond notamment aux recommandations de l'Agence internationale de l'énergie (AIE). Cette dernière estime qu'il permettrait d'éviter l'émission de 7 milliards de tonnes de CO2 d'ici à 2030. Cependant, pour espérer une réelle mise en œuvre, l'objectif doit être musclé sur les plans réglementaire et financier pour accompagner les pays en développement.

Un fonds pour aider les pays vulnérables, première décision ?

Selon le programme des négociations, la première grande décision de cette conférence devrait intervenir dès ce jeudi, avec l'adoption en séance plénière de la mise en œuvre du nouveau fonds pour compenser les pertes et dommages liés au climat dans les pays vulnérables.

« Le travail est loin d'être achevé », a toutefois réagi ce matin l'alliance des petits Etats insulaires (Aosis) auprès de l'AFP. Reste en effet à savoir le montant du fonds, qui sera initialement abrité par la Banque mondiale. L'adoption ouvrirait la voie à l'annonce de promesses financières des pays développés.

L'Union européenne, l'Allemagne, la France, le Danemark ainsi que les Emirats arabes unis sont censés s'engager d'ici samedi à quelques centaines de millions de dollars de mise de départ, selon des négociateurs interrogés par l'AFP. Mais « on attend des promesses en milliards, pas en millions », a déclaré Rachel Cleetus, du groupe américain Union of Concerned Scientists (UCS).

(Avec AFP)