Gaz naturel : TotalEnergies se renforce aux Etats-Unis

Le géant français TotalEnergies, premier exportateur de gaz naturel liquéfié (GNL) américain, a annoncé ce lundi un accord pour renforcer sa production de gaz naturel aux Etats-Unis, selon un communiqué. La quatrième major mondiale fait ainsi part d'un accord « pour acquérir la participation de 20% détenue par Lewis Energy Group dans les permis d'exploitation de Dorado opérés par EOG Resources (80%) dans le bassin d'Eagle Ford au Texas ».

« Cette opération augmente ainsi la capacité de production de gaz naturel de TotalEnergies et renforce son intégration sur la chaîne de valeur du gaz naturel liquéfié (GNL) aux États-Unis », résume le communiqué.

Situé au Texas, le champ de Dorado permettra à TotalEnergies « d'augmenter sa production nette de gaz aux États-Unis de 50 millions de pieds cubes par jour (Mpc/j) en 2024, avec un potentiel de croissance de 50 Mpc/j supplémentaires en 2028 ». En 2023, la production de gaz naturel de TotalEnergies aux Etats-Unis s'élevait à environ 340 Mpc/j nets, est-il précisé.

Premier exportateur de GNL américain

« Cette acquisition renforce notre production de gaz naturel aux Etats-Unis et contribue ainsi à notre portefeuille intégré de GNL grâce un approvisionnement à faibles coûts techniques et faibles émissions », a commenté Nicolas Terraz, directeur général exploration-production de TotalEnergies, cité dans le communiqué.

Avec plus de 10 millions de tonnes (Mt) en 2023, TotalEnergies rappelle qu'il est le premier exportateur de GNL américain, « grâce à sa participation de 16,6% dans l'usine de liquéfaction de Cameron LNG, en Louisiane, et plusieurs contrats d'achat de long terme ».

« La capacité d'exportation de GNL américain de la Compagnie atteindra 15 Mt/an d'ici 2030 après le démarrage de la première phase du projet Rio Grande LNG (Texas), actuellement en construction », est-il détaillé.

Le gaz naturel liquéfié (GNL) est du gaz naturel condensé sous forme liquide. En 2023, TotalEnergies avait déjà annoncé s'être renforcé aux Etats-Unis dans le GNL, énergie très convoitée par l'Europe qui cherche à remplacer le gaz russe.

En 2023, TotalEnergies a engrangé un bénéfice net record, à 21,4 milliards de dollars (19,8 milliards d'euros) pour un chiffre d'affaires de 237 milliards de dollars. À l'origine de ces revenus s'est trouvée la « croissance des hydrocarbures, en particulier du gaz naturel liquéfié (GNL), et de l'électricité », avait indiqué le PDG du groupe, Patrick Pouyanné, au début du mois de février.

Cette croissance est en trompe-l'œil, car elle bénéficie d'une base de comparaison favorable par rapport au résultat de l'an dernier qui aurait été encore plus élevé s'il n'avait pas été amputé d'une dépréciation de 15 milliards liée au retrait d'activités en Russie. Et de fait, le bénéfice ajusté pour 2023, l'indicateur scruté par les investisseurs, a reculé de 36% sur un an à 23,2 milliards de dollars, du fait du désengagement russe.

