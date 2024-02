« Je ne mettrai pas en application l’extension de la zone à faibles émissions en 2025 » (Martine Vassal, présidente de la métropole d’Aix-Marseille-Provence)

La présidente de la plus grande métropole de France - elle fait deux fois le Grand Paris -, également présidente du département des Bouches-du-Rhône, plaide pour une écologie incitative et positive. Quitte à prendre plus de temps pour instaurer des mesures susceptibles de grignoter le pouvoir d'achat des citoyens et des entreprises.

LA TRIBUNE DIMANCHE - Il y a quelques semaines, un indice de la précarité automobile soulignait l'impact sur les plus précaires de la mise en place au 1er janvier 2025 d'un nouveau critère de la ZFE (Zone de faibles émissions) à Marseille, sachant que plus de 317000 véhicules sont concernés. Qu'est-ce que cela vous inspire?

MARTINE VASSAL - L'étude qui a mené à cet indice de précarité démontre que l'interdiction de circuler concerne une zone où vivent une grande part de ménages aux revenus modestes. J'ai déjà annoncé en début d'année la mise en place, à nouveau, d'une aide de 5000 euros destinée à l'achat d'un véhicule électrique aussi bien pour les habitants que pour les commerçants situés dans le périmètre de la ZFE à Marseille. Nous allons également créer un fonds métropolitain, auquel les autres communes peuvent abonder, qui permettra d'aider les plus précaires à s'équiper. J'appelle le maire de Marseille, Benoît Payan, à nous rejoindre et à abonder également. En attendant - car s'équiper demande du temps -, j'ai décidé de ne pas mettre en application le Crit'Air 3, qui devait entrer en vigueur le 1er janvier 2025 à Marseille. Je le reporte sine die. Il faut du temps, il faut être plus tolérant. Que dit-on au commerçant qui a acquis un nouveau véhicule il y a seulement deux ans? Qu'il peut le jeter? Tout le monde n'a pas la possibilité de s'équiper en véhicule électrique dans un délai aussi court. Et, je le répète, par l'incitation, le citoyen s'empare plus volontiers de l'écologie.

Ce report est-il une façon de laisser aux projets de transports en commun, financés par le plan Marseille en Grand, le temps d'avancer?

Je l'ai toujours dit, il faut sept ans pour réaliser un tramway, dix ans pour un métro. Maintenant que nous avons le financement, nous devons avancer. D'autant que les grands projets d'industrie décarbonée qui vont s'implanter à Fos vont engendrer des besoins en transports en commun. C'est une vraie opportunité qui doit permettre d'accélérer.

Paris vote ce 4 février pour l'interdiction ou non des SUV dans la capitale. Lyon prévoit une modification tarifaire plus élevée pour ce type de véhicule dès cet été. À Marseille, les élus écologistes vont proposer prochainement une surtaxation du stationnement pour cette catégorie. Êtes-vous favorable à cette mesure?

C'est précisément une mesure punitive. Je suis absolument contre. Encore une fois, il n'est prévu aucune mesure d'accompagnement pour le pouvoir d'achat de propriétaires de SUV.

Espérez-vous que d'autres villes ou métropoles vous emboîtent le pas et repoussent la mise en place des prochaines étapes de la ZFE?

Je ne sais pas si un effet boule de neige se produira. Pourquoi pas? Ce qui m'intéresse, c'est mon territoire.

Aix-Marseille a également été, ces derniers jours, le terrain d'expression de la colère paysanne. Êtes-vous d'accord avec le Premier ministre pour estimer que les deux mots d'ordre majeurs doivent être « produire et protéger »?

Tous les agriculteurs, quel que soit leur domaine d'activité, souffrent de trop de normes, européennes et françaises, et de concurrence déloyale. Leur colère est le reflet de la crise sociale et sociétale que nous vivons. Dans les Bouches-du-Rhône, nous exportons 90 % de nos produits et nous importons 90 % de produits. Avant d'aller chercher des produits exotiques, peut-être devrions-nous déjà consommer nos fruits et nos légumes locaux. Cela réduirait les coûts et contribuerait à améliorer le pouvoir d'achat tout en évitant la circulation de camions qui polluent. Nous avons installé deux halles de producteurs; une troisième, pour laquelle nous cherchons actuellement un lieu, est prévue. Mais les halles ne doivent pas non plus mettre en danger les commerces de proximité, nous sommes attentifs à cela. Nous allons également mettre en place d'ici au printemps 20.000 paniers solidaires, composés de produits locaux, dont nous ferons bénéficier les plus précaires, comme les étudiants et les seniors. C'est une façon de soutenir les agriculteurs et d'alléger les factures des personnes ayant un faible pouvoir d'achat. Nous allons également investir 2 millions d'euros dans la création d'une unité de transformation alimentaire de produits considérés comme impropres, qui devrait être opérationnelle d'ici à la fin de l'année à Miramas [près de Marseille].

Les agriculteurs souffrent aussi du manque de foncier et de la difficulté de la transmission des exploitations. Comment pouvez-vous contribuer à lever ce frein?

Nous avons mis en place un programme de soutien à l'installation des jeunes agriculteurs avec une aide de 10.000 euros. Et nous achetons également du foncier, des parcelles qui nous permettent d'installer des agriculteurs.