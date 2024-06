Le prix de la facture de gaz va s'envoler en juillet pour des millions de Français

Mauvaise nouvelle sur le front du pouvoir d'achat. Alors que les cours du gaz oscillent à des niveaux dix fois inférieurs au pic de la crise énergétique de l'été 2022, des millions de Français sont sur le point de voir leur facture augmenter nettement.

Selon un communiqué de la commission de régulation de l'énergie (CRE), publié ce mercredi, elle va augmenter en moyenne de 11,7% en juillet par rapport au mois de juin. Néanmoins, précise l'organisme, le prix de référence du gaz publié « à titre indicatif » pour juillet restera inférieur de 3,5% à celui de janvier. La raison de cette hausse tient principalement à la décision de la CRE en février de revaloriser pour quatre ans le tarif d'acheminement du gaz qui arrive vers les maisons et les entreprises, autrement dit, le péage que facture le gestionnaire du réseau GRDF aux fournisseurs.

Cette part réseau qui pèse pour un petit tiers de la facture « augmente un peu puisqu'on répartit des coûts en hausse sur une consommation qui baisse », a expliqué à l'AFP Emmanuelle Wargon, présidente de la CRE. Dans la période 2021-2023, la consommation gazière du pays a en effet reculé de 20%. Or les réseaux eux sont toujours là, et doivent supporter des coûts d'entretien en hausse tout en permettant l'intégration progressive du biogaz.

Le niveau moyen du prix référence se situera à 129,2 euros TTC du mégawattheure (MWh) contre 115,7 euros/MWh en juin, selon cet indice de référence mensuel publié lundi par la commission de régulation de l'énergie (CRE). Les factures se présentant souvent en KWh, cela correspond pour juillet à un prix de référence du gaz d'environ 13 centimes/KWh.

Depuis plusieurs semaines, certains fournisseurs comme EDF et Engie ont informé leurs clients qu'ils allaient répercuter la hausse sur leurs factures. TotalEnergies a lui indiqué qu'il la répercutera sur les offres indexées, mais pas sur celles à prix fixe. « La plupart des offres de fourniture de gaz sont indexées, tant sur l'abonnement que sur le prix du kWh, sur le prix repère » une sorte de boussole des prix que publie chaque mois la CRE depuis la disparition des tarifs réglementés en 2023, explique UFC-Que choisir. « Or cet indicateur intègre les nouveaux tarifs d'acheminement ».

Mais les offres à prix fixe peuvent aussi prévoir des révisions pour répercuter d'éventuelles augmentations autres que celles du prix du gaz lui-même. De fait, « la grande majorité des consommateurs verra cette hausse (du tarif réseau) répercutée sur leurs factures », soit la plupart des 10 millions de clients résidentiels raccordés au réseau de distribution de gaz GRDF, résume le Médiateur de l'énergie à l'AFP.

La CRE prévoyait dans sa décision de février une hausse sur la facture de juillet de 5,5% (pour les ménages chauffés au gaz) et de 10,4% (pour les consommateurs en cuisson/eau chaude).

« Faire jouer la concurrence » (CRE)

La baisse des cours avait permis d'atténuer une précédente hausse de la facture intervenue le 1er janvier. Celle-ci découlait de la décision du gouvernement de doubler une taxe, juste avant que celui-ci n'annonce pour février une hausse moyenne de la facture d'électricité de 9%, là aussi sous l'effet du relèvement d'une taxe. Ces mesures actaient la volonté du gouvernement de sortir du coûteux bouclier tarifaire gaz et électricité instauré en 2021, avant même que la guerre en Ukraine ne cause une flambée des prix de l'énergie. Avec la hausse de juillet, « le conseil est: regardez bien les offres et faites jouer la concurrence », a indiqué Emmanuelle Wargon. Pour cela, ils peuvent consulter le comparateur en ligne du Médiateur de l'énergie.

Par ailleurs, jeudi dernier, la CRE a publié une délibération fixant les grands principes de son contrôle de cohérence des offres de fourniture d'électricité et de gaz qui s'appliquera à compter du 1er janvier 2025. L'objectif est de s'assurer que les offres proposées par les fournisseurs soient bien corrélées aux conditions économiques auxquelles ils sont confrontés. Ce contrôle portera sur les prix des contrats en cours et sur les prix des nouvelles offres proposées par les fournisseurs d'électricité et de gaz.

En cas d'offres incohérentes avec les conditions économiques, la CRE engagera des actions correctives qui pourront, selon les situations rencontrées, être de plusieurs natures : demande de correction, information des consommateurs ou encore saisine de l'Autorité de la concurrence ou de la DGCCRF. En complément, la CRE a décidé pour renforcer sa compétence générale de surveillance, d'élargir le périmètre des fournisseurs devant lui transmettre des éléments, autres que ceux demandés pour le contrôle de cohérence, permettant une surveillance plus exhaustive du marché de détail et de ses dynamiques.

(Avec AFP)