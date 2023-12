Nucléaire : l’EPR de Flamanville sera raccordé au réseau électrique mi-2024

Pas de nouveau retard pour Flamanville (Manche). Après 17 ans de déboires depuis le début de sa construction en 2007, le nouvel EPR de la centrale nucléaire de Flamanville 3 voit le bout du tunnel. Le raccordement au réseau électrique aura bien lieu mi-2024 a annoncé officiellement EDF, après le chargement du combustible prévu en mars 2024... Des dates conformes au planning annoncé fin 2022 mais que EDF fait figurer pour la première fois, noir sur blanc, sur la page réglementaire destinée aux acteurs du marché de l'électricité. Ce qui leur donne de facto une valeur officielle.

Montée en puissance progressive

La montée en puissance sera progressive. Le nouveau réacteur sera en phase de tests, avec des passages par différents niveaux de puissance et des interruptions. Après la phase d'essais, il subira un premier arrêt pour une visite complète de maintenance, qui « devrait se dérouler majoritairement sur 2026 pour une durée de plusieurs mois », selon EDF, ajoutant que le calendrier était encore à l'étude. Ce qui ne permet pas de compter sa production. Résultat, cet EPR doit produire un volume d'électricité estimé à environ 14 TWh entre la mi-2024 et son premier arrêt prévu en 2026, n'est donc pas intégré dans l'estimation de production d'électricité nucléaire pour 2026. Également communiquée ce jeudi, celle-ci table sur une production comprise entre 335 et 365 TWh, un niveau similaire à celle de 2025.

Objectif : 400 TWh d'électricité nucléaire d'ici à 2030

D'ailleurs, pour 2024 et 2025, les estimations restent inchangées par rapport aux précédentes communications d'EDF, « dans la fourchette 315-345 TWh pour 2024 et 335-365 TWh pour 2025 ». Pour la main, en 2022, l'approvisionnement électrique de la France a été fortement pénalisé par les déboires du parc nucléaire d'EDF, dont la production a chuté à 279 TWh, au plus bas depuis 30 ans. L'entreprise, repassée sous contrôle intégral de l'État, s'est donné comme objectif de remonter à 400 TWh d'électricité nucléaire d'ici à 2030.

Ses prévisions sont sensibles pour les marchés où se déterminent les tarifs de gros de l'électricité et dont les opérateurs guettent d'éventuels déséquilibres entre l'offre et la demande. Pour rappel, l'EPR de Flamanville 3 a été mis en construction en 2007. Ses coûts et son calendrier n'ont cessé de déraper depuis. Il doit ajouter une puissance de 1.650 mégawatts (MW) au réseau pour une facture qui devrait atteindre 12,7 milliards, soit environ quatre fois plus que le devis initial (3,3 milliards d'euros).

Étape majeure au Royaume-Uni

Cette annonce intervient alors que le projet de centrale nucléaire EPR au Royaume-Uni Hinkley Point C a franchi une étape majeure la semaine dernière avec l'installation spectaculaire d'un immense dôme d'acier qui recouvrira son premier réacteur. De 14 mètres de haut, ce gigantesque toit circulaire a une circonférence de 47 mètres et pèse 245 tonnes. Ce couvercle de métal chapeaute désormais une tour cylindrique de béton de 44 mètres de haut qui abritera le premier des deux réacteurs de la centrale, qui doit être installé l'année prochaine.

Destiné à alimenter environ six millions de foyers britanniques en électricité, ce projet est porté par le groupe EDF, tout comme celui de Sizewell C. A Hinkley Point C, le dôme de l'unité 1 de la centrale devait initialement être posé fin 2022, mais le chantier de construction de la centrale a accusé plusieurs retards et vu ses coûts s'envoler. Le coût, largement porté par EDF, est à 25-26 milliards de livres (28-29 milliards d'euros) -voire 32,7 milliards de livres en comptant l'inflation par rapport au niveau de la livre en 2015-, contre 18 milliards aux débuts. L'énergéticien français vise aujourd'hui une mise en service en juin 2027 (juin 2028 pour le second réacteur). Le Royaume-Uni compte actuellement 9 réacteurs nucléaires opérationnels sur cinq sites gérés par EDF, mais beaucoup approchent de leur fin de vie. Six réacteurs sur trois sites ont été arrêtés depuis 2021, et seront démantelés. En mars dernier, le groupe d'énergie français a cependant annoncé prolonger la durée de vie de deux centrales britanniques, Heysham 1 et Hartlepool. Londres a l'intention de construire jusqu'à huit nouveaux réacteurs d'ici à 2050.